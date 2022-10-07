https://ria.ru/20221007/zaes-1822160131.html

Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС

Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС - РИА Новости, 07.10.2022

Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС

Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:01

2022-10-07T11:01

2022-10-07T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет. Если их запускать, то нет возможности куда-либо отправлять выработанную электроэнергию. На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции", - сказал Рогов. По его словам, для запуска реакторов необходимо восстановить линии электропередачи для осуществления перетока."Профилактические работы на энергоблоках ведутся. Но речи об их запуске сейчас не идет. Для их запуска необходим пар, а ТЭС сейчас не работает. Также АЭС можно запустить при помощи электрического импульса, но такой способ дороже и займет значительно больше времени - до недели - и потребует большие объёмы электричества, которое негде взять. Поэтому по состоянию на сегодня нет возможности ее запустить", - сказал Рогов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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