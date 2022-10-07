https://ria.ru/20221007/zaes-1822160131.html
Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС
Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС - РИА Новости, 07.10.2022
Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС
Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:01
2022-10-07T11:01
2022-10-07T12:27
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владимир рогов
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запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет. Если их запускать, то нет возможности куда-либо отправлять выработанную электроэнергию. На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции", - сказал Рогов. По его словам, для запуска реакторов необходимо восстановить линии электропередачи для осуществления перетока."Профилактические работы на энергоблоках ведутся. Но речи об их запуске сейчас не идет. Для их запуска необходим пар, а ТЭС сейчас не работает. Также АЭС можно запустить при помощи электрического импульса, но такой способ дороже и займет значительно больше времени - до недели - и потребует большие объёмы электричества, которое негде взять. Поэтому по состоянию на сегодня нет возможности ее запустить", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20221004/zaes-1821372725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:01 07.10.2022 (обновлено: 12:27 07.10.2022)
Запорожские власти заявили о невозможности запустить блоки АЭС
Запорожские власти заявили об отсутствии технической возможности запустить блоки АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет. Если их запускать, то нет возможности куда-либо отправлять выработанную электроэнергию. На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции", - сказал Рогов. По его словам, для запуска реакторов необходимо восстановить линии электропередачи для осуществления перетока.
"Профилактические работы на энергоблоках ведутся. Но речи об их запуске сейчас не идет. Для их запуска необходим пар, а ТЭС сейчас не работает. Также АЭС можно запустить при помощи электрического импульса, но такой способ дороже и займет значительно больше времени - до недели - и потребует большие объёмы электричества, которое негде взять. Поэтому по состоянию на сегодня нет возможности ее запустить", - сказал Рогов.