https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822347897.html
В Симферополе задержали сотрудников мэрии по подозрению во взяточничестве
В Симферополе задержали сотрудников мэрии по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 07.10.2022
В Симферополе задержали сотрудников мэрии по подозрению во взяточничестве
Задержано четверо сотрудников мэрии Симферополя, им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:58
2022-10-07T18:58
2022-10-07T19:17
симферополь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
жкх
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Задержано четверо сотрудников мэрии Симферополя, им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба крымского главного следственного управления СК РФ."Предъявлено обвинение четверым должностным лицам администрации города Симферополя. Органами следствия им вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере ("а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, речь идет о начальнике департамента административно-технического контроля администрации, а также руководителях двух отделов и главном специалисте.Следователями установлено, что в сентябре этого года должностные лица решили получить от предпринимателя взятку в размере 270 тысяч рублей за покровительство в несанкционированной торговле без разрешительных документов."Накануне должностные лица получили от коммерсанта часть денежных средств, после чего были задержаны", - подчеркнули в ведомстве и добавили, что по местам работы и жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, изъята документация и иные доказательства.
https://ria.ru/20220928/laptev-1820085995.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, жкх, россия
Симферополь, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, ЖКХ, Россия
18:58 07.10.2022 (обновлено: 19:17 07.10.2022)
В Симферополе задержали сотрудников мэрии по подозрению во взяточничестве
СК: в Симферополе задержали четырех сотрудников мэрии по подозрению в получении взятки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости.
Задержано четверо сотрудников мэрии Симферополя, им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает
пресс-служба крымского главного следственного управления СК РФ.
"Предъявлено обвинение четверым должностным лицам администрации города Симферополя. Органами следствия им вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере ("а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, речь идет о начальнике департамента административно-технического контроля администрации, а также руководителях двух отделов и главном специалисте.
Следователями установлено, что в сентябре этого года должностные лица решили получить от предпринимателя взятку в размере 270 тысяч рублей за покровительство в несанкционированной торговле без разрешительных документов.
"Накануне должностные лица получили от коммерсанта часть денежных средств, после чего были задержаны", - подчеркнули в ведомстве и добавили, что по местам работы и жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, изъята документация и иные доказательства.