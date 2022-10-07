https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822347897.html

В Симферополе задержали сотрудников мэрии по подозрению во взяточничестве

В Симферополе задержали сотрудников мэрии по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 07.10.2022

В Симферополе задержали сотрудников мэрии по подозрению во взяточничестве

Задержано четверо сотрудников мэрии Симферополя, им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:58

2022-10-07T18:58

2022-10-07T19:17

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

жкх

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Задержано четверо сотрудников мэрии Симферополя, им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба крымского главного следственного управления СК РФ."Предъявлено обвинение четверым должностным лицам администрации города Симферополя. Органами следствия им вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере ("а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, речь идет о начальнике департамента административно-технического контроля администрации, а также руководителях двух отделов и главном специалисте.Следователями установлено, что в сентябре этого года должностные лица решили получить от предпринимателя взятку в размере 270 тысяч рублей за покровительство в несанкционированной торговле без разрешительных документов."Накануне должностные лица получили от коммерсанта часть денежных средств, после чего были задержаны", - подчеркнули в ведомстве и добавили, что по местам работы и жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, изъята документация и иные доказательства.

https://ria.ru/20220928/laptev-1820085995.html

https://ria.ru/20220927/vzatka-1819892396.html

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симферополь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, жкх, россия