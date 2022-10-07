https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822330663.html

Полиция задержала мужчину, избившего девушку в подъезде дома в Уфе

Полиция задержала мужчину, избившего девушку в подъезде дома в Уфе - РИА Новости, 07.10.2022

Полиция задержала мужчину, избившего девушку в подъезде дома в Уфе

Правоохранители задержали молодого человека, который напал на девушку в подъезде дома в Уфе и избил её, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:03

2022-10-07T18:03

2022-10-07T18:03

происшествия

уфа

салаватский район

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УФА, 7 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали молодого человека, который напал на девушку в подъезде дома в Уфе и избил её, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии."Сегодня в отдел полиции №10 Уфы доставлен 27-летний житель Салаватского района, который 27 сентября спровоцировал конфликтную ситуацию с жительницей дома на улице Степана Злобина", - говорится в сообщении.По имеющейся информации, в тот день мужчина находился около подъезда дома, где проживает его знакомая, пытаясь попасть в подъезд. Одна из жительниц многоэтажки отказалась впустить его, и на этой почве у них возник конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов, информирует полиция."По данному факту была начата проверка. Уфимке было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненных телесных повреждений. В настоящее время мужчина находится в отделе полиции и проверяется на возможную причастность к другим противоправным деяниям", - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.Telegram-каналы опубликовали момент нападения в подъезде. На кадрах видно, как девушка с собакой идёт к подъезду, стоящий на крыльце мужчина оскорбляет её, между ними возникает драка: он хватает девушку за волосы и роняет на пол. Инцидент заканчивается, когда подходит очевидец и говорит ему: "убери руки".На видео, предоставленном полиции, задержанный мужчина поясняет, что драка произошла из-за того, что девушка не впустила его в подъезд.

https://ria.ru/20220916/strazha-1817383105.html

https://ria.ru/20220916/izbienie-1817178124.html

уфа

салаватский район

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происшествия, уфа, салаватский район