https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822195976.html
В Москве задержали пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом
В Москве задержали пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом - РИА Новости, 07.10.2022
В Москве задержали пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом
Нетрезвый мужчина на западе Москвы в ходе перепалки с прохожими достал нож и начал бросаться на людей, задержать его смогли проезжавшие мимо сотрудники... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:45
2022-10-07T12:45
2022-10-07T12:45
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
солнцевский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нетрезвый мужчина на западе Москвы в ходе перепалки с прохожими достал нож и начал бросаться на людей, задержать его смогли проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства в пятницу.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел накануне в Солнцевском районе Москвы. Задержать мужчину смогли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Москвы.Находясь на маршруте патрулирования, экипаж Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Андрея Потапова и старшего сержанта полиции Максима Кокоты обратил внимание на человека с ножом в руках."На улице Щорса мы увидели мужчину, который, стоя на тротуаре, размахивал ножом, кидался на прохожих. Незамедлительно мы побежали к месту происшествия, вооруженного мужчину повалили на землю и обезоружили", - рассказал Потапов, его слова приводит пресс-служба ведомства.В пресс-службе добавили, что задержанным оказался 49-летний житель Подмосковья. Пострадавших в инциденте нет. Позднее выяснилось, что между злоумышленником и двумя прохожими произошел конфликт. В ходе перепалки мужчина - он был не вполне трезв - достал нож и стал угрожать оппонентам.Задержанного передали сотрудникам полиции для разбирательства.
https://ria.ru/20220830/dtp-1813254817.html
https://ria.ru/20221003/dtp-1821196229.html
москва
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), солнцевский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Солнцевский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом
В Москве сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом