https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822143879.html

В Красноярске задержали экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата

В Красноярске задержали экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата - РИА Новости, 07.10.2022

В Красноярске задержали экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата

Силовики задержали 23-летнего сторонника запрещенного в России террористического движения "Артподготовка"*, подозреваемого в попытке поджечь здание военкомата... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:48

2022-10-07T09:48

2022-10-07T09:49

происшествия

россия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Силовики задержали 23-летнего сторонника запрещенного в России террористического движения "Артподготовка"*, подозреваемого в попытке поджечь здание военкомата Центрального и Советского районов Красноярска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его данным, инцидент произошел ранним утром 3 октября. Неизвестный пытался поджечь здание военного комиссариата с помощью бутылок "с горючей жидкостью". Собеседник агентства отметил, что благодаря полицейским зданию не был нанесен значимый ущерб."Задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка"*, причастный к поджогу здания военкомата. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний житель Красноярска, совершивший в ночь на 3 октября поджог здания военного комиссариата Советского и Центрального районов... Поджог совершен с целью устрашения населения и склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - сказал собеседник агентства.По его данным, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на совершение террористического акта). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.* Террористическое движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html

https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html

россия

красноярск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красноярск