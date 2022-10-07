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В Красноярске задержали экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата - РИА Новости, 07.10.2022
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В Красноярске задержали экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата
В Красноярске задержали экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата - РИА Новости, 07.10.2022
В Красноярске задержали экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата
Силовики задержали 23-летнего сторонника запрещенного в России террористического движения "Артподготовка"*, подозреваемого в попытке поджечь здание военкомата... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:48
2022-10-07T09:49
происшествия
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Силовики задержали 23-летнего сторонника запрещенного в России террористического движения "Артподготовка"*, подозреваемого в попытке поджечь здание военкомата Центрального и Советского районов Красноярска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его данным, инцидент произошел ранним утром 3 октября. Неизвестный пытался поджечь здание военного комиссариата с помощью бутылок "с горючей жидкостью". Собеседник агентства отметил, что благодаря полицейским зданию не был нанесен значимый ущерб."Задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка"*, причастный к поджогу здания военкомата. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний житель Красноярска, совершивший в ночь на 3 октября поджог здания военного комиссариата Советского и Центрального районов... Поджог совершен с целью устрашения населения и склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - сказал собеседник агентства.По его данным, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на совершение террористического акта). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.* Террористическое движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html
https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html
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происшествия, россия, красноярск
Происшествия, Россия, Красноярск
09:48 07.10.2022 (обновлено: 09:49 07.10.2022)
 
В Красноярске задержали экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата

В Красноярске задержали 23-летнего экстремиста, пытавшегося поджечь здание военкомата

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Силовики задержали 23-летнего сторонника запрещенного в России террористического движения "Артподготовка"*, подозреваемого в попытке поджечь здание военкомата Центрального и Советского районов Красноярска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его данным, инцидент произошел ранним утром 3 октября. Неизвестный пытался поджечь здание военного комиссариата с помощью бутылок "с горючей жидкостью". Собеседник агентства отметил, что благодаря полицейским зданию не был нанесен значимый ущерб.
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"Задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка"*, причастный к поджогу здания военкомата. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний житель Красноярска, совершивший в ночь на 3 октября поджог здания военного комиссариата Советского и Центрального районов... Поджог совершен с целью устрашения населения и склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на совершение террористического акта). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
* Террористическое движение, запрещенное в России.
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