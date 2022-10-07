https://ria.ru/20221007/youtube-1822208774.html

Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа"

Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа" - РИА Новости, 07.10.2022

Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа"

Арбитражный суд Москвы по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", обязал Google восстановить полный доступ к своему... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:16

2022-10-07T13:16

2022-10-07T13:16

технологии

москва

газпром-медиа холдинг

google

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", обязал Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube со всеми функциями и обеспечить показ контента, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Суд также удовлетворил остальные требования истца к российскому ООО "Гугл", головной американской Google LLC и ирландским Google Ireland Limited и Google Commerce Limited – признал незаконным односторонний отказ от соглашения и установил судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта.Ранее в этом деле суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства на счетах ООО "Гугл" в размере 500 миллионов рублей.Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов - ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.Активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы еще в нескольких делах по аналогичным искам телекомпаний и других СМИ. Кроме того, до этого счета российской структуры Google суд арестовал в делах по иску футбольного клуба "Ахмат" и в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда".Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ и другие.Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдение, и пока исполнение судебного акта приостановлено.

https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html

https://ria.ru/20220928/youtube-1820082679.html

https://ria.ru/20220912/bankrotstvo-1816226160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, москва, газпром-медиа холдинг, google, происшествия, россия, общество, интернет, youtube