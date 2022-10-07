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Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа" - РИА Новости, 07.10.2022
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Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа"
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа" - РИА Новости, 07.10.2022
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа"
Арбитражный суд Москвы по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", обязал Google восстановить полный доступ к своему... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:16
2022-10-07T13:16
технологии
москва
газпром-медиа холдинг
google
происшествия
россия
общество
интернет
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", обязал Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube со всеми функциями и обеспечить показ контента, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Суд также удовлетворил остальные требования истца к российскому ООО "Гугл", головной американской Google LLC и ирландским Google Ireland Limited и Google Commerce Limited – признал незаконным односторонний отказ от соглашения и установил судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта.Ранее в этом деле суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства на счетах ООО "Гугл" в размере 500 миллионов рублей.Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов - ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.Активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы еще в нескольких делах по аналогичным искам телекомпаний и других СМИ. Кроме того, до этого счета российской структуры Google суд арестовал в делах по иску футбольного клуба "Ахмат" и в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда".Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ и другие.Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдение, и пока исполнение судебного акта приостановлено.
https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html
https://ria.ru/20220928/youtube-1820082679.html
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технологии, москва, газпром-медиа холдинг, google, происшествия, россия, общество, интернет, youtube
Технологии, Москва, Газпром-Медиа Холдинг, Google, Происшествия, Россия, Общество, Интернет, YouTube
13:16 07.10.2022
 
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа"

Суд удовлетворил иск структуры "Газпром-медиа" к Google о разблокировке YouTube-каналов

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Depositphotos / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", обязал Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube со всеми функциями и обеспечить показ контента, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Суд также удовлетворил остальные требования истца к российскому ООО "Гугл", головной американской Google LLC и ирландским Google Ireland Limited и Google Commerce Limited – признал незаконным односторонний отказ от соглашения и установил судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 22:27
Google выплатит неустойку, если не разблокирует каналы RT, заявила Симоньян
Ранее в этом деле суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства на счетах ООО "Гугл" в размере 500 миллионов рублей.
Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов - ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.
Активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы еще в нескольких делах по аналогичным искам телекомпаний и других СМИ. Кроме того, до этого счета российской структуры Google суд арестовал в делах по иску футбольного клуба "Ахмат" и в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда".
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 15:08
Запрещать YouTube в России по-прежнему не планируется, заверил Шадаев
Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ и другие.
Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдение, и пока исполнение судебного акта приостановлено.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 14:56
Суд начал процедуру банкротства российской "дочки" Google
 
ТехнологииМоскваГазпром-Медиа ХолдингGoogleПроисшествияРоссияОбществоИнтернетYouTube
 
 
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