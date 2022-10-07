https://ria.ru/20221007/yacheyka-1822155524.html

В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ*

В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ* - РИА Новости, 07.10.2022

В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ*

В Ставрополе членов законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство"* задержали за подготовку теракта, у них изъяли компоненты... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:43

2022-10-07T10:43

2022-10-07T12:53

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

ставрополь

исламское государство

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Ставрополе членов законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство"* задержали за подготовку теракта, у них изъяли компоненты бомбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ <...> в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (далее — МТО) "ИГИЛ"*, — говорится в заявлении.По данным силовиков, входившие в ячейку россияне планировали по указанию зарубежных эмиссаров теракт на ставропольском автовокзале.В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, и средства конспиративной связи.Заведено уголовное дело по статье о подготовке теракта. Как утверждается, фигуранты дела дали признательные показания.*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20221005/krym-1821608774.html

ставрополь

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Задержание в Ставрополе членов ИГ*, подозреваемых в подготовке теракта ФСБ: в Ставрополе членов законспирированной ячейки ИГ (запрещена в России) задержали за подготовку теракта на автостанции, изъяты компоненты бомбы, получены признательные показания 2022-10-07T10:43 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ставрополь, исламское государство