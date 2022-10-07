https://ria.ru/20221007/yacheyka-1822155524.html
В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ*
В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ* - РИА Новости, 07.10.2022
В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ*
В Ставрополе членов законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство"* задержали за подготовку теракта, у них изъяли компоненты... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:43
2022-10-07T10:43
2022-10-07T12:53
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
ставрополь
исламское государство
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Ставрополе членов законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство"* задержали за подготовку теракта, у них изъяли компоненты бомбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ <...> в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (далее — МТО) "ИГИЛ"*, — говорится в заявлении.По данным силовиков, входившие в ячейку россияне планировали по указанию зарубежных эмиссаров теракт на ставропольском автовокзале.В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, и средства конспиративной связи.Заведено уголовное дело по статье о подготовке теракта. Как утверждается, фигуранты дела дали признательные показания.*Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20221005/krym-1821608774.html
ставрополь
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание в Ставрополе членов ИГ*, подозреваемых в подготовке теракта
ФСБ: в Ставрополе членов законспирированной ячейки ИГ (запрещена в России) задержали за подготовку теракта на автостанции, изъяты компоненты бомбы, получены признательные показания
2022-10-07T10:43
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PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ставрополь, исламское государство
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Ставрополь, Исламское государство
10:43 07.10.2022 (обновлено: 12:53 07.10.2022)
В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ*
В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ*, готовивших теракты
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Ставрополе членов законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство"* задержали за подготовку теракта, у них изъяли компоненты бомбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ <...> в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края
вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (далее — МТО) "ИГИЛ"*, — говорится в заявлении.
По данным силовиков, входившие в ячейку россияне планировали по указанию зарубежных эмиссаров теракт на ставропольском автовокзале.
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, и средства конспиративной связи.
Заведено уголовное дело по статье о подготовке теракта. Как утверждается, фигуранты дела дали признательные показания.
*Террористическая организация, запрещена в России.