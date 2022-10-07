https://ria.ru/20221007/vystavka-1822219386.html

Тайны мира северной женщины раскроет новая выставка в Музее Востока

Тайны мира северной женщины раскроет новая выставка в Музее Востока - РИА Новости, 07.10.2022

Тайны мира северной женщины раскроет новая выставка в Музее Востока

Реконструции женской якутской национальной одежды, традиционных украшений и предметов быта XVIII – XIX веков можно увидеть в Музее Востока на новой выставке... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:29

2022-10-07T14:29

2022-10-07T14:45

культура

новости культуры

музей востока (москва)

что посмотреть

куда сходить

музеи

досуг

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822188939_0:377:2048:1529_1920x0_80_0_0_976f3245f0fa5a41e1c615fff9164c0c.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Реконструции женской якутской национальной одежды, традиционных украшений и предметов быта XVIII – XIX веков можно увидеть в Музее Востока на новой выставке художницы Ааны Зверевой.Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции более 100 предметов-реконструкций, а также авторские работы Зверевой — панно и ковры, созданные по старинным якутским традициям. Например, художнице удалось восстановить один из древнейших видов женского творчества — уникальную текстильную мозаику "кыбытыы". Жизнь самой Ааны весьма интересна. Она выросла в тайге, жила в юрте с земляным полом и окном, где вместо стекла был кусок льда. Миссия художницы — сохранять и "оживлять" национальную культуру, ремесла. Она открыла первую в Якутии творческую студию народного декоративно-прикладного искусства. Сейчас у нее уже три таких учебных заведений. Произведения Зверевой хранятся в российских и зарубежных музеях и были представлены на крупных художественных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Токио, Бирмингеме, Неаполе. Выставка "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии" приурочена к 100-летию с образования Якутской АССР и продлится по 13 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20221003/festival-1821112091.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музей востока (москва), что посмотреть , куда сходить , музеи, досуг, искусство, республика саха (якутия)