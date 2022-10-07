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Тайны мира северной женщины раскроет новая выставка в Музее Востока - РИА Новости, 07.10.2022
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Культура
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Тайны мира северной женщины раскроет новая выставка в Музее Востока
Тайны мира северной женщины раскроет новая выставка в Музее Востока - РИА Новости, 07.10.2022
Тайны мира северной женщины раскроет новая выставка в Музее Востока
Реконструции женской якутской национальной одежды, традиционных украшений и предметов быта XVIII – XIX веков можно увидеть в Музее Востока на новой выставке... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:29
2022-10-07T14:45
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Реконструции женской якутской национальной одежды, традиционных украшений и предметов быта XVIII – XIX веков можно увидеть в Музее Востока на новой выставке художницы Ааны Зверевой.Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции более 100 предметов-реконструкций, а также авторские работы Зверевой — панно и ковры, созданные по старинным якутским традициям. Например, художнице удалось восстановить один из древнейших видов женского творчества — уникальную текстильную мозаику "кыбытыы". Жизнь самой Ааны весьма интересна. Она выросла в тайге, жила в юрте с земляным полом и окном, где вместо стекла был кусок льда. Миссия художницы — сохранять и "оживлять" национальную культуру, ремесла. Она открыла первую в Якутии творческую студию народного декоративно-прикладного искусства. Сейчас у нее уже три таких учебных заведений. Произведения Зверевой хранятся в российских и зарубежных музеях и были представлены на крупных художественных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Токио, Бирмингеме, Неаполе. Выставка "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии" приурочена к 100-летию с образования Якутской АССР и продлится по 13 ноября 2022 года.
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новости культуры, музей востока (москва), что посмотреть , куда сходить , музеи, досуг, искусство, республика саха (якутия)
Культура, Новости культуры, Музей Востока (Москва), что посмотреть , куда сходить , Музеи, Досуг, Искусство, Республика Саха (Якутия)
14:29 07.10.2022 (обновлено: 14:45 07.10.2022)
 
Тайны мира северной женщины раскроет новая выставка в Музее Востока

В Музее Востока открывается выставка якутской художницы Ааны Зверевой о северной женщине

© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаДевушка-якутка в национальной одежде, созданной А. Зверевой. Выставка "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
Девушка-якутка в национальной одежде, созданной А. Зверевой. Выставка Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Реконструции женской якутской национальной одежды, традиционных украшений и предметов быта XVIII – XIX веков можно увидеть в Музее Востока на новой выставке художницы Ааны Зверевой.
© Предоставлено пресс-службой Музея ВостокаНастенное панно "Всевидящее око. Сон шамана" на выставке "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
Настенное панно Всевидящее око. Сон шамана на выставке Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии
© Предоставлено пресс-службой Музея Востока
Настенное панно "Всевидящее око. Сон шамана" на выставке "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции более 100 предметов-реконструкций, а также авторские работы Зверевой — панно и ковры, созданные по старинным якутским традициям.
Например, художнице удалось восстановить один из древнейших видов женского творчества — уникальную текстильную мозаику "кыбытыы".
© Предоставлено пресс-службой Музея ВостокаНастенное панно "Сияние Верхоянья" на выставке "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
Настенное панно Сияние Верхоянья на выставке Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии
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Настенное панно "Сияние Верхоянья" на выставке "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
© Предоставлено пресс-службой Музея Востока
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаКовер "Культ коня" на выставке "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
Ковер Культ коня на выставке Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии
2 из 2
Ковер "Культ коня" на выставке "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
1 из 2
Настенное панно "Сияние Верхоянья" на выставке "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
© Предоставлено пресс-службой Музея Востока
2 из 2
Ковер "Культ коня" на выставке "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии"
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Жизнь самой Ааны весьма интересна. Она выросла в тайге, жила в юрте с земляным полом и окном, где вместо стекла был кусок льда.
"В детстве меня окружали первозданная природа и простые люди, не избалованные жизнью. Было время, когда я стеснялась говорить, что выросла в глухомани, но теперь горжусь тем, что в моей памяти живы традиции многих поколений моих сельских предков", – говорит Зверева.
Миссия художницы — сохранять и "оживлять" национальную культуру, ремесла. Она открыла первую в Якутии творческую студию народного декоративно-прикладного искусства. Сейчас у нее уже три таких учебных заведений.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ВостокаАана Зверева на празднике якутского нового года Ыссыах
Аана Зверева на празднике якутского нового года Ыссыах
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Востока
Аана Зверева на празднике якутского нового года Ыссыах
Произведения Зверевой хранятся в российских и зарубежных музеях и были представлены на крупных художественных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Токио, Бирмингеме, Неаполе.
Выставка "Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии" приурочена к 100-летию с образования Якутской АССР и продлится по 13 ноября 2022 года.
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