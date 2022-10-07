https://ria.ru/20221007/vysotskiy-1822167681.html

В Биробиджане появилась стена памяти Высоцкого

В Биробиджане появилась стена памяти Высоцкого - РИА Новости, 07.10.2022

В Биробиджане появилась стена памяти Высоцкого

Стена памяти Владимира Высоцкого появилась в Биробиджане, рассказал РИА Новости инициатор проекта, местный предприниматель Александр Романов. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:10

2022-10-07T12:10

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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Стена памяти Владимира Высоцкого появилась в Биробиджане, рассказал РИА Новости инициатор проекта, местный предприниматель Александр Романов.Он отметил, что сейчас бетонная стена довольно неприглядного вида, и местные предприниматели решили привести ее в порядок."Дальше в планах — изображения Сергея Бодрова и Виктора Цоя, может, Юрия Хоя (лидер "Сектора Газа") и в конце – Юрий Гагарин", — добавил Романов.Стена памяти лидера панк-рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенева открылась в Биробиджане в сентябре. В городе семья музыканта жила, когда он был ребенком. Романов также был организатором проекта. Длина рисунка – шесть метров, высота – два. Горшенев умер 19 июля 2013 года. Он не дожил до 40 лет 19 дней.

https://ria.ru/20220909/kobzon-1815674838.html

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Елена Громова

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