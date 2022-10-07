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В Биробиджане появилась стена памяти Высоцкого - РИА Новости, 07.10.2022
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Культура
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В Биробиджане появилась стена памяти Высоцкого
В Биробиджане появилась стена памяти Высоцкого - РИА Новости, 07.10.2022
В Биробиджане появилась стена памяти Высоцкого
Стена памяти Владимира Высоцкого появилась в Биробиджане, рассказал РИА Новости инициатор проекта, местный предприниматель Александр Романов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:10
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культура
новости культуры
михаил горшенев
сергей бодров
биробиджан
хабаровск
ссср
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Стена памяти Владимира Высоцкого появилась в Биробиджане, рассказал РИА Новости инициатор проекта, местный предприниматель Александр Романов.Он отметил, что сейчас бетонная стена довольно неприглядного вида, и местные предприниматели решили привести ее в порядок."Дальше в планах — изображения Сергея Бодрова и Виктора Цоя, может, Юрия Хоя (лидер "Сектора Газа") и в конце – Юрий Гагарин", — добавил Романов.Стена памяти лидера панк-рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенева открылась в Биробиджане в сентябре. В городе семья музыканта жила, когда он был ребенком. Романов также был организатором проекта. Длина рисунка – шесть метров, высота – два. Горшенев умер 19 июля 2013 года. Он не дожил до 40 лет 19 дней.
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новости культуры, михаил горшенев, сергей бодров, биробиджан, хабаровск, ссср, король и шут, владимир высоцкий (автор песен), знаменитости, звезды, сергей бодров (младший), юрий гагарин (космонавт)
Культура, Новости культуры, Михаил Горшенев, Сергей Бодров, Биробиджан, Хабаровск, СССР, Король и Шут, Владимир Высоцкий (автор песен), Знаменитости, звезды, Сергей Бодров (младший), Юрий Гагарин (космонавт)
12:10 07.10.2022
 
В Биробиджане появилась стена памяти Высоцкого

Стена памяти Высоцкого появилась в Биробиджане рядом с портретом Горшка

© Фото : Мэрия Биробиджана/TelegramСтена памяти Владимира Высоцкого в Биробиджане
Стена памяти Владимира Высоцкого в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Мэрия Биробиджана/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Стена памяти Владимира Высоцкого появилась в Биробиджане, рассказал РИА Новости инициатор проекта, местный предприниматель Александр Романов.
"Создал арт-объект художник-граффитист из Хабаровска Дмитрий. Изображение рядом с портретом Михаила Горшенева. Это одна большая бетонная стена, когда-то ее поставили как временную, но условно она является началом набережной, рядом филармония", — говорит собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас бетонная стена довольно неприглядного вида, и местные предприниматели решили привести ее в порядок.
"Дальше в планах — изображения Сергея Бодрова и Виктора Цоя, может, Юрия Хоя (лидер "Сектора Газа") и в конце – Юрий Гагарин", — добавил Романов.
Стена памяти лидера панк-рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенева открылась в Биробиджане в сентябре. В городе семья музыканта жила, когда он был ребенком. Романов также был организатором проекта. Длина рисунка – шесть метров, высота – два. Горшенев умер 19 июля 2013 года. Он не дожил до 40 лет 19 дней.
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