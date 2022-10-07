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Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком

Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком - РИА Новости, 07.10.2022

Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком, где проверил условия пребывания мобилизованных из региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:31

2022-10-07T15:31

2022-10-07T15:33

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

частичная мобилизация в россии

общество

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ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком, где проверил условия пребывания мобилизованных из региона, сообщает пресс-служба облправительства.По его мнению, условия хорошие, в корпусах тепло, есть душ, горячая вода, питание полноценное.В частности, в селе Тоцкое для матери одного из мобилизованных будет организовано социальное обслуживание, сейчас оформляется пакет документов. В Новотроицке в детский сад устроен ребенок другого призванного. В Кувандыке двум семьям мобилизованных оказана помощь в подключении газоснабжения. В сообщении отмечается, что обращения мобилизованных по обеспечению специальной медицинской помощью будут отрабатываться в индивидуальном порядке.Сегодня в воинскую часть доставили два грузовика с дополнительной экипировкой, обеспеченной правительством региона, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818501641.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, частичная мобилизация в россии, общество