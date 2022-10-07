https://ria.ru/20221007/vstrecha-1822255669.html
Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком
Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком - РИА Новости, 07.10.2022
Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком, где проверил условия пребывания мобилизованных из региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:31
2022-10-07T15:31
2022-10-07T15:33
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822255019_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_1494341fa4a1bbe06aea106dfaea71d5.jpg
ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком, где проверил условия пребывания мобилизованных из региона, сообщает пресс-служба облправительства.По его мнению, условия хорошие, в корпусах тепло, есть душ, горячая вода, питание полноценное.В частности, в селе Тоцкое для матери одного из мобилизованных будет организовано социальное обслуживание, сейчас оформляется пакет документов. В Новотроицке в детский сад устроен ребенок другого призванного. В Кувандыке двум семьям мобилизованных оказана помощь в подключении газоснабжения. В сообщении отмечается, что обращения мобилизованных по обеспечению специальной медицинской помощью будут отрабатываться в индивидуальном порядке.Сегодня в воинскую часть доставили два грузовика с дополнительной экипировкой, обеспеченной правительством региона, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818501641.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822255019_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_2e83c3cedc6fe657490d284b52474316.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, частичная мобилизация в россии, общество
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Частичная мобилизация в России, Общество
ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком, где проверил условия пребывания мобилизованных из региона, сообщает пресс-служба облправительства.
По его мнению, условия хорошие, в корпусах тепло, есть душ, горячая вода, питание полноценное.
"Поговорили о том, что их волнует. В основном, вопросы касались поддержки семей – пожилых родителей, жен с детьми. Со всеми семьями мобилизованных в Оренбургской области проводится работа – социальные службы проводят подворовый обход, фиксируют, где нужна наша помощь и оперативно решают первоочередные вопросы", - цитируют в пресс-службе слова главы региона.
В частности, в селе Тоцкое для матери одного из мобилизованных будет организовано социальное обслуживание, сейчас оформляется пакет документов. В Новотроицке
в детский сад устроен ребенок другого призванного. В Кувандыке
двум семьям мобилизованных оказана помощь в подключении газоснабжения.
В сообщении отмечается, что обращения мобилизованных по обеспечению специальной медицинской помощью будут отрабатываться в индивидуальном порядке.
Сегодня в воинскую часть доставили два грузовика с дополнительной экипировкой, обеспеченной правительством региона, добавили в пресс-службе.