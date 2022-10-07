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Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком - РИА Новости, 07.10.2022
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Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком
Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком - РИА Новости, 07.10.2022
Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком, где проверил условия пребывания мобилизованных из региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:31
2022-10-07T15:33
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
частичная мобилизация в россии
общество
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ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком, где проверил условия пребывания мобилизованных из региона, сообщает пресс-служба облправительства.По его мнению, условия хорошие, в корпусах тепло, есть душ, горячая вода, питание полноценное.В частности, в селе Тоцкое для матери одного из мобилизованных будет организовано социальное обслуживание, сейчас оформляется пакет документов. В Новотроицке в детский сад устроен ребенок другого призванного. В Кувандыке двум семьям мобилизованных оказана помощь в подключении газоснабжения. В сообщении отмечается, что обращения мобилизованных по обеспечению специальной медицинской помощью будут отрабатываться в индивидуальном порядке.Сегодня в воинскую часть доставили два грузовика с дополнительной экипировкой, обеспеченной правительством региона, добавили в пресс-службе.
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оренбургская область, денис паслер, частичная мобилизация в россии, общество
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Частичная мобилизация в России, Общество
15:31 07.10.2022 (обновлено: 15:33 07.10.2022)
 

Денис Паслер встретился с мобилизованными оренбуржцами в Тоцком

© Фото : Правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Правительство Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил воинскую часть в Тоцком, где проверил условия пребывания мобилизованных из региона, сообщает пресс-служба облправительства.
По его мнению, условия хорошие, в корпусах тепло, есть душ, горячая вода, питание полноценное.
"Поговорили о том, что их волнует. В основном, вопросы касались поддержки семей – пожилых родителей, жен с детьми. Со всеми семьями мобилизованных в Оренбургской области проводится работа – социальные службы проводят подворовый обход, фиксируют, где нужна наша помощь и оперативно решают первоочередные вопросы", - цитируют в пресс-службе слова главы региона.
В частности, в селе Тоцкое для матери одного из мобилизованных будет организовано социальное обслуживание, сейчас оформляется пакет документов. В Новотроицке в детский сад устроен ребенок другого призванного. В Кувандыке двум семьям мобилизованных оказана помощь в подключении газоснабжения.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 18:06Оренбургская область
Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации
В сообщении отмечается, что обращения мобилизованных по обеспечению специальной медицинской помощью будут отрабатываться в индивидуальном порядке.
Сегодня в воинскую часть доставили два грузовика с дополнительной экипировкой, обеспеченной правительством региона, добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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