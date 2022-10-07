https://ria.ru/20221007/volgograd-1822298833.html
Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов
Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов - РИА Новости, 07.10.2022
Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал военкоматы, не объяснившие мобилизованными гражданам, как будут осуществляться выплаты. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:57
2022-10-07T16:57
2022-10-07T18:06
специальная военная операция на украине
андрей бочаров
волгоградская область
общество
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал военкоматы, не объяснившие мобилизованными гражданам, как будут осуществляться выплаты.В пятницу Бочаров посетил учебный центр Минобороны на территории Волгоградской области, а также полигон, где мобилизованные проходят боевое слаживание и военную подготовку. Там военнослужащие сообщили губернатору, что не знают, когда им придут положенные выплаты. Также пожаловались на оформление военных билетов."По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь... Вы становитесь участниками специальной военной операции. Лучше сейчас все сделать, чтобы документы были оформлены. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты... Вопрос абсолютно не отработали", - заявил Бочаров.
https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Волгоградский губернатор на встрече с мобилизованными негативно оценил работу военкоматов
Волгоградский губернатор на встрече с мобилизованными негативно оценил работу военкоматов
2022-10-07T16:57
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров, волгоградская область, общество, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Андрей Бочаров, Волгоградская область, Общество, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
16:57 07.10.2022 (обновлено: 18:06 07.10.2022)
Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов
Волгоградский губернатор Бочаров заявил, что о работе военкоматов "без мата не скажешь"
ВОЛГОГРАД, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал военкоматы, не объяснившие мобилизованными гражданам, как будут осуществляться выплаты.
В пятницу Бочаров посетил учебный центр Минобороны на территории Волгоградской области, а также полигон, где мобилизованные проходят боевое слаживание и военную подготовку. Там военнослужащие сообщили губернатору, что не знают, когда им придут положенные выплаты. Также пожаловались на оформление военных билетов.
"По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь... Вы становитесь участниками специальной военной операции. Лучше сейчас все сделать, чтобы документы были оформлены. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты... Вопрос абсолютно не отработали", - заявил Бочаров.