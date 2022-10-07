https://ria.ru/20221007/volgograd-1822298833.html

Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов

Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов - РИА Новости, 07.10.2022

Волгоградский губернатор раскритиковал работу военкоматов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал военкоматы, не объяснившие мобилизованными гражданам, как будут осуществляться выплаты. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:57

2022-10-07T16:57

2022-10-07T18:06

специальная военная операция на украине

андрей бочаров

волгоградская область

общество

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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ВОЛГОГРАД, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал военкоматы, не объяснившие мобилизованными гражданам, как будут осуществляться выплаты.В пятницу Бочаров посетил учебный центр Минобороны на территории Волгоградской области, а также полигон, где мобилизованные проходят боевое слаживание и военную подготовку. Там военнослужащие сообщили губернатору, что не знают, когда им придут положенные выплаты. Также пожаловались на оформление военных билетов."По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь... Вы становитесь участниками специальной военной операции. Лучше сейчас все сделать, чтобы документы были оформлены. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты... Вопрос абсолютно не отработали", - заявил Бочаров.

https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html

волгоградская область

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Волгоградский губернатор на встрече с мобилизованными негативно оценил работу военкоматов Волгоградский губернатор на встрече с мобилизованными негативно оценил работу военкоматов 2022-10-07T16:57 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей бочаров, волгоградская область, общество, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии