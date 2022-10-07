https://ria.ru/20221007/voennye-1822235654.html

На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных

На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных - РИА Новости, 07.10.2022

На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных

На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:35

2022-10-07T14:35

2022-10-07T14:45

специальная военная операция на украине

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украина

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в мире

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов", - сказали в ведомстве. "Наступательные действия противника на данном направлении пресечены", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире