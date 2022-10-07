https://ria.ru/20221007/voennye-1822235654.html
На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных - РИА Новости, 07.10.2022
На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных
На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:35
2022-10-07T14:35
2022-10-07T14:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов", - сказали в ведомстве. "Наступательные действия противника на данном направлении пресечены", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
14:35 07.10.2022 (обновлено: 14:45 07.10.2022)
На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных
Минобороны заявило об уничтожении более 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении