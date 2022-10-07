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На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных - РИА Новости, 07.10.2022
На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных
На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:35
2022-10-07T14:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов", - сказали в ведомстве. "Наступательные действия противника на данном направлении пресечены", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
14:35 07.10.2022 (обновлено: 14:45 07.10.2022)
 
На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных

Минобороны заявило об уничтожении более 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПулеметчик подразделения "Барс-16" ("Кубань") на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Пулеметчик подразделения "Барс-16" ("Кубань") на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Наступательные действия противника на данном направлении пресечены", - подчеркнули в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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