https://ria.ru/20221007/voenkomaty-1822146159.html

В Приморье зафиксировали три случая поджога военкоматов с начала года

В Приморье зафиксировали три случая поджога военкоматов с начала года - РИА Новости, 07.10.2022

В Приморье зафиксировали три случая поджога военкоматов с начала года

Три случая поджогов военкоматов зафиксировано в Приморье с начала года, их безопасность усилят, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:01

2022-10-07T10:01

2022-10-07T10:01

приморский край

олег кожемяко

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Три случая поджогов военкоматов зафиксировано в Приморье с начала года, их безопасность усилят, сообщает правительство региона."Как доложили руководители военного комиссариата Приморского края и правоохранительных структур региона, с начала года зафиксировано три случая поджогов военкоматов, уже есть задержанные, их действия квалифицируются как терроризм, наказание за который предусматривает до 20 лет лишения свободы", - сообщают власти по итогам заседания антитеррористической комиссии Приморского края, которое прошло под председательством губернатора Олега Кожемяко в пятницу.Отмечается, что круглосуточно военкоматы охраняют более 200 сотрудников УМВД России и Росгвардии по Приморскому краю. На заседании комиссии был поднят вопрос об оснащении военкоматов камерами видеонаблюдения, металлодетекторами, установке решеток на окна, которые позволят предотвратить поджоги, добавляют власти.Кожемяко поручил главам муниципалитетов, где это необходимо, проработать вопрос о предоставлении военкоматам зданий, более приспособленных для их работы.Кроме того, губернатор отметил, что необходимо во всех учреждениях образования закончить установку тревожных кнопок и металлодетекторов и усилить требования к охранникам таких объектов."Необходимо изменить подход к частным охранным предприятиям, вписать требования к возрасту людей, обеспечивающих безопасность детей, к их экипировке. Там, где охрану учебного заведения осуществляет не ЧОП, также нужно подобрать наиболее подготовленных специалистов. Здесь должны работать люди, которые смогут максимально защитить учащихся и персонал", – заявил Кожемяко.Кроме этого, предложено оснастить ряд помещений в школах и колледжах железными дверями и сделать специальное оповещение на случай угрозы теракта. В ближайшее время в школах и средних учебных заведениях пройдут учения совместно с МЧС, УМВД, Росгвардией по действиям персонала в условиях совершения теракта, в том числе вооруженного нападения.

https://ria.ru/20221007/mobilizovannyy-1822143504.html

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822130599.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, олег кожемяко, общество