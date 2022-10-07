https://ria.ru/20221007/vks-1822235542.html

ВКС России уничтожили до ста украинских военных и 12 единиц техники в ДНР

ВКС России уничтожили до ста украинских военных и 12 единиц техники в ДНР - РИА Новости, 07.10.2022

ВКС России уничтожили до ста украинских военных и 12 единиц техники в ДНР

ВКС России уничтожили еще более 100 украинских военных и 12 единиц военной техники на территории ДНР, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:35

2022-10-07T14:35

2022-10-07T14:41

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

донецкая народная республика

в мире

вооруженные силы украины

северск

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили еще более 100 украинских военных и 12 единиц военной техники на территории ДНР, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

северск

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россия, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, северск