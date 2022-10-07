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Британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с детьми - РИА Новости, 07.10.2022
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Британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с детьми
Британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с детьми - РИА Новости, 07.10.2022
Британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с детьми
Британец Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софии Каркадым, впервые за пять месяцев увиделся с женой и детьми, сообщает газета Daily... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:10
2022-10-07T17:12
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софии Каркадым, впервые за пять месяцев увиделся с женой и детьми, сообщает газета Daily Mail.История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Позже стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.Как пишет газета, Гарнетт смог в пятницу воссоединиться со своей семьей по решению суда, который ранее запретил британцу видеться с двумя дочерьми. По словам супруги Гарнетта Лорны, она подала в суд заявление о запрете общения с детьми, поскольку боялась, что Каркадым уговорит британца "сбежать с ней и дочерьми на Украину", говорится в заметке. Однако, как утверждает британка, у нее есть новый партнер и она больше не вернется к мужу, пишет Daily Mail.Издание также опубликовало фотографии встречи, на которых изображены улыбающиеся родители с детьми.Ранее Daily Mail сообщала, что София Каркадым 4 октября отправилась к себе на родину во Львов.
https://ria.ru/20221004/bezhenka-1821364702.html
https://ria.ru/20220926/britanets-1819658268.html
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в мире, львов, великобритания
В мире, Львов, Великобритания
17:10 07.10.2022 (обновлено: 17:12 07.10.2022)
 
Британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с детьми

Daily Mail: британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с женой и детьми

© Фото из аккаунта Софьи Каркадым в соцсетиСофья Каркадым и Энтони Гарнетт
Софья Каркадым и Энтони Гарнетт
© Фото из аккаунта Софьи Каркадым в соцсети
Софья Каркадым и Энтони Гарнетт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софии Каркадым, впервые за пять месяцев увиделся с женой и детьми, сообщает газета Daily Mail.
История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Позже стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.
Софья Каркадым
4 октября, 11:21
Беженка из Львова София Каркадым улетела на родину, сообщили СМИ
Как пишет газета, Гарнетт смог в пятницу воссоединиться со своей семьей по решению суда, который ранее запретил британцу видеться с двумя дочерьми. По словам супруги Гарнетта Лорны, она подала в суд заявление о запрете общения с детьми, поскольку боялась, что Каркадым уговорит британца "сбежать с ней и дочерьми на Украину", говорится в заметке. Однако, как утверждает британка, у нее есть новый партнер и она больше не вернется к мужу, пишет Daily Mail.
Издание также опубликовало фотографии встречи, на которых изображены улыбающиеся родители с детьми.
Ранее Daily Mail сообщала, что София Каркадым 4 октября отправилась к себе на родину во Львов.
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