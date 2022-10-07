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Британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с детьми

Британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с детьми - РИА Новости, 07.10.2022

Британец, бросивший семью ради беженки из Львова, увиделся с детьми

Британец Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софии Каркадым, впервые за пять месяцев увиделся с женой и детьми, сообщает газета Daily... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:10

2022-10-07T17:10

2022-10-07T17:12

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британец Энтони Гарнетт, который бросил семью ради украинской беженки Софии Каркадым, впервые за пять месяцев увиделся с женой и детьми, сообщает газета Daily Mail.История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Позже стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.Как пишет газета, Гарнетт смог в пятницу воссоединиться со своей семьей по решению суда, который ранее запретил британцу видеться с двумя дочерьми. По словам супруги Гарнетта Лорны, она подала в суд заявление о запрете общения с детьми, поскольку боялась, что Каркадым уговорит британца "сбежать с ней и дочерьми на Украину", говорится в заметке. Однако, как утверждает британка, у нее есть новый партнер и она больше не вернется к мужу, пишет Daily Mail.Издание также опубликовало фотографии встречи, на которых изображены улыбающиеся родители с детьми.Ранее Daily Mail сообщала, что София Каркадым 4 октября отправилась к себе на родину во Львов.

https://ria.ru/20221004/bezhenka-1821364702.html

https://ria.ru/20220926/britanets-1819658268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львов, великобритания