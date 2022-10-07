https://ria.ru/20221007/ustrashenie-1822168630.html

Президент Литвы призвал Европу выстроить систему устрашения России

Президент Литвы призвал Европу выстроить систему устрашения России - РИА Новости, 07.10.2022

Президент Литвы призвал Европу выстроить систему устрашения России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам в пятницу, что Европа должна выстроить систему устрашения России. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:26

2022-10-07T11:26

2022-10-07T11:26

в мире

гитанас науседа

россия

литва

европа

евросоюз

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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам в пятницу, что Европа должна выстроить систему устрашения России."Прежде всего мы должны выстроить очень надежную (систему) устрашения, чтобы у... (России) не возникало желание проверить нашу возможность отвечать. Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения, потому что мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать", - сказал Науседа.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества продолжается в пятницу в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. На саммит были приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи стали ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.

https://ria.ru/20221007/ukraina-1822149034.html

россия

литва

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, гитанас науседа, россия, литва, европа, евросоюз