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Президент Литвы призвал Европу выстроить систему устрашения России - РИА Новости, 07.10.2022
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Президент Литвы призвал Европу выстроить систему устрашения России
Президент Литвы призвал Европу выстроить систему устрашения России - РИА Новости, 07.10.2022
Президент Литвы призвал Европу выстроить систему устрашения России
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам в пятницу, что Европа должна выстроить систему устрашения России. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:26
2022-10-07T11:26
в мире
гитанас науседа
россия
литва
европа
евросоюз
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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам в пятницу, что Европа должна выстроить систему устрашения России."Прежде всего мы должны выстроить очень надежную (систему) устрашения, чтобы у... (России) не возникало желание проверить нашу возможность отвечать. Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения, потому что мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать", - сказал Науседа.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества продолжается в пятницу в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. На саммит были приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи стали ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.
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в мире, гитанас науседа, россия, литва, европа, евросоюз
В мире, Гитанас Науседа, Россия, Литва, Европа, Евросоюз
11:26 07.10.2022
 
Президент Литвы призвал Европу выстроить систему устрашения России

Президент Литвы Науседа заявил, что Европа должна выстроить систему устрашения России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам в пятницу, что Европа должна выстроить систему устрашения России.
"Прежде всего мы должны выстроить очень надежную (систему) устрашения, чтобы у... (России) не возникало желание проверить нашу возможность отвечать. Так что устрашение, устрашение, как можно больше устрашения, потому что мы должны быть сильными и не давать нами манипулировать", - сказал Науседа.
Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества продолжается в пятницу в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. На саммит были приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи стали ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров
 
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