https://ria.ru/20221007/uscherb-1822389126.html

Правительство оценит размер ущерба от простоя проекта "Сахалин-1"

Правительство оценит размер ущерба от простоя проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 07.10.2022

Правительство оценит размер ущерба от простоя проекта "Сахалин-1"

Правительству РФ поручено провести аудит работы иностранных лиц в "Сахалине-1" и по его итогам установить размер ущерба от простоя проекта, а также определить,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:59

2022-10-07T22:59

2022-10-07T23:08

экономика

россия

exxon mobil

владимир путин

роснефть

правительство рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительству РФ поручено провести аудит работы иностранных лиц в "Сахалине-1" и по его итогам установить размер ущерба от простоя проекта, а также определить, кто его будет возмещать, денежные средства от продажи доли в новом операторе будут переведены иностранному участнику на спецсчет за вычетом ущерба, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Своим указом Путин поручил правительству России создать российского оператора проекта "Сахалин-1", которому должны перейти права и обязанности нынешнего оператора - Exxon Neftegaz Limited."Правительство... проводит финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных юридических лиц (и их филиалов) и (или) физических лиц, связанных с исполнением соглашения... по итогам проведенного... аудита правительство... устанавливает размер ущерба... и определяет лиц, на которых возлагаются обязательства по его возмещению", - говорится в указе."Денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесенного ущерба, списываются со счета типа "С", открытого на имя иностранной стороны консорциума, связанной с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) физическими лицами, на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба, в пользу общества", - также говорится в документе.Оператором проекта "Сахалин-1" сейчас является дочерняя компания ExxonMobil, владеет его долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%)."Роснефть" заявляла в конце августа, что финансовые разногласия участников проекта "Сахалин-1" являются следствием одностороннего решения его оператора об остановке промысла, который в настоящее время генерирует только убытки участникам соглашения о разделе продукции. Возвращение к нормальной производственной деятельности проекта могло бы создать необходимые условия для решения всех спорных вопросов, отмечала российская компания.

https://ria.ru/20220830/sakhalin1-1813230461.html

https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807921918.html

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экономика, россия, exxon mobil, владимир путин, роснефть, правительство рф