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Испанский Santander прекратил обслуживание карт UnionPay российских банков - РИА Новости, 07.10.2022
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Испанский Santander прекратил обслуживание карт UnionPay российских банков
Испанский Santander прекратил обслуживание карт UnionPay российских банков - РИА Новости, 07.10.2022
Испанский Santander прекратил обслуживание карт UnionPay российских банков
Один из крупнейших испанских банков Santander прекратил обслуживание карт с системой UnionPay, выпущенных российскими банками, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:05
2022-10-07T14:05
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банки
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МАДРИД, 7 окт - РИА Новости. Один из крупнейших испанских банков Santander прекратил обслуживание карт с системой UnionPay, выпущенных российскими банками, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России", - заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы.Он сообщил, что это решение было принято "совсем недавно", и его исполнение уже происходит на местах по всей стране.В ряде других европейских стран также ограничивается обслуживание карт китайской платежной системы. Ранее в пятницу представитель пресс-службы швейцарского банка Raiffeisen Максим Вурш заявил РИА Новости, что банк следит за ситуацией с картами UnionPay российских банков и оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах.В среду РИА Новости стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших банков в стране, перестал обслуживать карты UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы.Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с платежной системой, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости в понедельник представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.
https://ria.ru/20221007/karty-1822206089.html
https://ria.ru/20221007/shri-lanka-1822192268.html
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в мире, испания, банки, unionpay, россия
В мире, Испания, Банки, UnionPay, Россия
14:05 07.10.2022
 
Испанский Santander прекратил обслуживание карт UnionPay российских банков

Испанский Santander прекратил обслуживание карт UnionPay, выпущенных российскими банками

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в медиабанкОформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay
Оформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Оформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 7 окт - РИА Новости. Один из крупнейших испанских банков Santander прекратил обслуживание карт с системой UnionPay, выпущенных российскими банками, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России", - заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы.
Новая платежная карта Международной Китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
13:11
Швейцарский банк Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay
Он сообщил, что это решение было принято "совсем недавно", и его исполнение уже происходит на местах по всей стране.
В ряде других европейских стран также ограничивается обслуживание карт китайской платежной системы. Ранее в пятницу представитель пресс-службы швейцарского банка Raiffeisen Максим Вурш заявил РИА Новости, что банк следит за ситуацией с картами UnionPay российских банков и оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах.
В среду РИА Новости стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших банков в стране, перестал обслуживать карты UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы.
Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с платежной системой, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости в понедельник представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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