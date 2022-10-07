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США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Госдеп

США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 07.10.2022

США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Госдеп

США не станут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:20

2022-10-07T22:20

2022-10-07T22:20

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США не станут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20221007/ugroza-1822212750.html

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в мире, джо байден, сша, оон, энтони блинкен, владимир зеленский, украина, россия