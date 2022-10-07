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США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 07.10.2022
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США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Госдеп
США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 07.10.2022
США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Госдеп
США не станут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T22:20
2022-10-07T22:20
в мире
джо байден
сша
оон
энтони блинкен
владимир зеленский
украина
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США не станут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
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в мире, джо байден, сша, оон, энтони блинкен, владимир зеленский, украина, россия
В мире, Джо Байден, США, ООН, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Украина, Россия
22:20 07.10.2022
 
США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Госдеп

Госдеп: США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США не станут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
"Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно дали понять: пока не произошло прямого нападения на США или наших союзников, мы не станем включаться напрямую в этот конфликт, ни путем отправки американских солдат, ни атакуя российские силы", - сказал Патель на брифинге, комментируя призыв Владимира Зеленского нанести удары по РФ.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе
 
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