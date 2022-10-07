18:34 07.10.2022 (обновлено: 19:27 07.10.2022)
Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar
Президент Франции Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить больше гаубиц CAESAR Украине по завершении переговоров с партнерами в Дании.
"Мы находимся в стадии переговоров с нашими партнерами в Дании, чтобы поставить (Украине) гаубицы CAESAR. Мы обсуждаем технические детали. Эти переговоры почти завершены. В любом случае мы готовы софинансировать поставки нескольких гаубиц CAESAR, которые показали свою эффективность на поле боя", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.
Ранее французские СМИ сообщали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.
Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.