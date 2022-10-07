https://ria.ru/20221007/ukraina-1822337833.html

Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar

Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar - РИА Новости, 07.10.2022

Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить больше гаубиц CAESAR Украине по завершении переговоров с партнерами в Дании. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:34

2022-10-07T18:34

2022-10-07T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

евросоюз

дания

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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить больше гаубиц CAESAR Украине по завершении переговоров с партнерами в Дании."Мы находимся в стадии переговоров с нашими партнерами в Дании, чтобы поставить (Украине) гаубицы CAESAR. Мы обсуждаем технические детали. Эти переговоры почти завершены. В любом случае мы готовы софинансировать поставки нескольких гаубиц CAESAR, которые показали свою эффективность на поле боя", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.Ранее французские СМИ сообщали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.

https://ria.ru/20221007/pomosch-1822281758.html

https://ria.ru/20221007/borrel-1822164406.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, евросоюз, дания