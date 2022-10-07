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Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/ukraina-1822337833.html
Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar
Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar - РИА Новости, 07.10.2022
Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить больше гаубиц CAESAR Украине по завершении переговоров с партнерами в Дании. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:34
2022-10-07T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
евросоюз
дания
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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить больше гаубиц CAESAR Украине по завершении переговоров с партнерами в Дании."Мы находимся в стадии переговоров с нашими партнерами в Дании, чтобы поставить (Украине) гаубицы CAESAR. Мы обсуждаем технические детали. Эти переговоры почти завершены. В любом случае мы готовы софинансировать поставки нескольких гаубиц CAESAR, которые показали свою эффективность на поле боя", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.Ранее французские СМИ сообщали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
https://ria.ru/20221007/pomosch-1822281758.html
https://ria.ru/20221007/borrel-1822164406.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, евросоюз, дания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Дания
18:34 07.10.2022 (обновлено: 19:27 07.10.2022)
 
Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar

Президент Франции Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить больше гаубиц CAESAR Украине по завершении переговоров с партнерами в Дании.
"Мы находимся в стадии переговоров с нашими партнерами в Дании, чтобы поставить (Украине) гаубицы CAESAR. Мы обсуждаем технические детали. Эти переговоры почти завершены. В любом случае мы готовы софинансировать поставки нескольких гаубиц CAESAR, которые показали свою эффективность на поле боя", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.
Военная помощь Украине - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 16:25
Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи
Ранее французские СМИ сообщали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.
Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 11:14
Боррель предложит лидерам ЕС одобрить новый транш военной помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронЕвросоюзДания
 
 
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