https://ria.ru/20221007/ukraina-1822266812.html
Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России
Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 07.10.2022
Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России
Лондон против того, чтобы официально участвовать в конфликте на Украине, правительство этого не допустит, несмотря на растущее число британских наемников в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:55
2022-10-07T15:55
2022-10-07T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
андрей келин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лондон против того, чтобы официально участвовать в конфликте на Украине, правительство этого не допустит, несмотря на растущее число британских наемников в Донбассе и продолжающуюся финансовую поддержку, заявил посол РФ в Лодноне Андрей Келин."Здесь против того, чтобы Британия официально участвовала в самом конфликте (на Украине), этого не будет, правительство этого не допустит, хотя сейчас все больше говорят об участии большого количества наемников в Донбассе", - сказал он в эфире "России 24".Посол подчеркнул, что при этом Лондон будет продолжать финансово и технически поддерживать Украину, несмотря на то, что средств на это в стране остается немного. Он добавил, что согласно соцопросам, среди британской молодежи меньше 50% поддерживает позицию правительства относительно Украины, в то же время среди старшего поколения уровень поддержки достигает 60-80%.
https://ria.ru/20221007/dialog-1822174453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, андрей келин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Андрей Келин, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:55 07.10.2022 (обновлено: 16:28 07.10.2022)
Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России
Посол России Келин: Лондон выступает против официального участия в конфликте на Украине