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Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/ukraina-1822266812.html
Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России
Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 07.10.2022
Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России
Лондон против того, чтобы официально участвовать в конфликте на Украине, правительство этого не допустит, несмотря на растущее число британских наемников в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:55
2022-10-07T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
андрей келин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лондон против того, чтобы официально участвовать в конфликте на Украине, правительство этого не допустит, несмотря на растущее число британских наемников в Донбассе и продолжающуюся финансовую поддержку, заявил посол РФ в Лодноне Андрей Келин."Здесь против того, чтобы Британия официально участвовала в самом конфликте (на Украине), этого не будет, правительство этого не допустит, хотя сейчас все больше говорят об участии большого количества наемников в Донбассе", - сказал он в эфире "России 24".Посол подчеркнул, что при этом Лондон будет продолжать финансово и технически поддерживать Украину, несмотря на то, что средств на это в стране остается немного. Он добавил, что согласно соцопросам, среди британской молодежи меньше 50% поддерживает позицию правительства относительно Украины, в то же время среди старшего поколения уровень поддержки достигает 60-80%.
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в мире, украина, россия, великобритания, андрей келин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Андрей Келин, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:55 07.10.2022 (обновлено: 16:28 07.10.2022)
 
Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России

Посол России Келин: Лондон выступает против официального участия в конфликте на Украине

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лондон против того, чтобы официально участвовать в конфликте на Украине, правительство этого не допустит, несмотря на растущее число британских наемников в Донбассе и продолжающуюся финансовую поддержку, заявил посол РФ в Лодноне Андрей Келин.
"Здесь против того, чтобы Британия официально участвовала в самом конфликте (на Украине), этого не будет, правительство этого не допустит, хотя сейчас все больше говорят об участии большого количества наемников в Донбассе", - сказал он в эфире "России 24".
Посол подчеркнул, что при этом Лондон будет продолжать финансово и технически поддерживать Украину, несмотря на то, что средств на это в стране остается немного. Он добавил, что согласно соцопросам, среди британской молодежи меньше 50% поддерживает позицию правительства относительно Украины, в то же время среди старшего поколения уровень поддержки достигает 60-80%.
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
Париж заявил об использовании всех каналов для диалога с Москвой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияАндрей КелинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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