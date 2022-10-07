https://ria.ru/20221007/ukraina-1822266812.html

Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России

Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 07.10.2022

Лондон не хочет официально воевать на Украине, заявил посол России

Лондон против того, чтобы официально участвовать в конфликте на Украине, правительство этого не допустит, несмотря на растущее число британских наемников в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:55

2022-10-07T15:55

2022-10-07T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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андрей келин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лондон против того, чтобы официально участвовать в конфликте на Украине, правительство этого не допустит, несмотря на растущее число британских наемников в Донбассе и продолжающуюся финансовую поддержку, заявил посол РФ в Лодноне Андрей Келин."Здесь против того, чтобы Британия официально участвовала в самом конфликте (на Украине), этого не будет, правительство этого не допустит, хотя сейчас все больше говорят об участии большого количества наемников в Донбассе", - сказал он в эфире "России 24".Посол подчеркнул, что при этом Лондон будет продолжать финансово и технически поддерживать Украину, несмотря на то, что средств на это в стране остается немного. Он добавил, что согласно соцопросам, среди британской молодежи меньше 50% поддерживает позицию правительства относительно Украины, в то же время среди старшего поколения уровень поддержки достигает 60-80%.

https://ria.ru/20221007/dialog-1822174453.html

украина

россия

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, великобритания, андрей келин, ситуация в днр и лнр