https://ria.ru/20221007/ukraina-1822149034.html

НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров

НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022

НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров

НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины и продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на заявления Зеленского, в том числе по ядерному оружию, заявил глава... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:17

2022-10-07T10:17

2022-10-07T10:34

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины и продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на заявления Зеленского, в том числе по ядерному оружию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе видеообращения в рамках четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Как вы знаете, вчера был созван совет так называемого Европейского сообщества, это была инициатива президента Макрона, по итогам которого глава дипломатии Евросоюза (Жозеп - ред.) Боррель заявил, с гордостью заявил, что начинается процесс формирования структуры безопасности без участия России. В общем, пляшут просто под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти", - указал министр."Тем самым и США, и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20221005/nato-1821624745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, ситуация в днр и лнр