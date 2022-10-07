https://ria.ru/20221007/ukraina-1822149034.html
НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров
НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022
НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров
НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины и продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на заявления Зеленского, в том числе по ядерному оружию, заявил глава... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:17
2022-10-07T10:17
2022-10-07T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
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нато
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАТО и Европа "пляшут под дудку" Украины и продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на заявления Зеленского, в том числе по ядерному оружию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе видеообращения в рамках четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Как вы знаете, вчера был созван совет так называемого Европейского сообщества, это была инициатива президента Макрона, по итогам которого глава дипломатии Евросоюза (Жозеп - ред.) Боррель заявил, с гордостью заявил, что начинается процесс формирования структуры безопасности без участия России. В общем, пляшут просто под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти", - указал министр."Тем самым и США, и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20221005/nato-1821624745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:17 07.10.2022 (обновлено: 10:34 07.10.2022)
НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: НАТО и ЕС пляшут под дудку Украины и продолжают накачивать ее оружием