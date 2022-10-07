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"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе - РИА Новости, 07.10.2022
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"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе
"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе - РИА Новости, 07.10.2022
"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе
Президенту США Джо Байдену выгодно нагнетать страх перед ядерной угрозой, так как он затруднит смену политического курса в Америке. К такому выводу пришли... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:29
2022-10-07T13:40
в мире
джо байден
владимир путин
америка
сша
россия
федеральное бюро расследований сша
карибский кризис
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену выгодно нагнетать страх перед ядерной угрозой, так как он затруднит смену политического курса в Америке. К такому выводу пришли читатели газеты The Washington Times.По мнению комментаторов, во многих аспектах именно Байден провоцировал эскалацию мировых кризисов, в том числе и украинского."Нужно быть безрассудным, чтобы голосовать за демократов. Демократы разрушили экономику, образование, само правительство, политизировав и развратив Минюст и ФБР, а теперь демократы под руководством этого дурака Байдена ставят нас на грань ядерной войны. Уберите этого бездельника из Белого дома", — призвал JoeP535."Стратегия демократов перед промежуточными выборами: мы же не можем сменить руководство прямо перед ядерным конфликтом! Это должно заставить консерваторов голосовать, чтобы начать большую чистку в стане демократов и сочувствующих республиканцев, восстановить Америку и договориться о мире с Путиным", — заявил JusticeNow."Боже, спасите нас от Джо!" — воскликнул PeterTx52."Я больше всего боюсь, что Брэндон (прозвище, которое часто используют критики президента США. — Прим. ред.) близок к концу, умственно и физически, и он это знает. Он может решить забрать нас всех с собой", — заметил ThePurpleCrab.Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20221007/atacms-1822149406.html
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в мире, джо байден, владимир путин, америка, сша, россия, федеральное бюро расследований сша, карибский кризис
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Америка, США, Россия, Федеральное бюро расследований США, Карибский кризис
13:29 07.10.2022 (обновлено: 13:40 07.10.2022)
 
"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе

Читатели The Washington Times раскритиковали Байдена за слова о ядерной угрозе

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену выгодно нагнетать страх перед ядерной угрозой, так как он затруднит смену политического курса в Америке. К такому выводу пришли читатели газеты The Washington Times.
По мнению комментаторов, во многих аспектах именно Байден провоцировал эскалацию мировых кризисов, в том числе и украинского.
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"Нужно быть безрассудным, чтобы голосовать за демократов. Демократы разрушили экономику, образование, само правительство, политизировав и развратив Минюст и ФБР, а теперь демократы под руководством этого дурака Байдена ставят нас на грань ядерной войны. Уберите этого бездельника из Белого дома", — призвал JoeP535.
"Байден говорит, что мы стремительно приближаемся к ядерному армагеддону. Но это только потому что вы нас толкаете, мистер Байден. Только потому что вы делаете это", — уверен DavidBartlett.
"Стратегия демократов перед промежуточными выборами: мы же не можем сменить руководство прямо перед ядерным конфликтом! Это должно заставить консерваторов голосовать, чтобы начать большую чистку в стане демократов и сочувствующих республиканцев, восстановить Америку и договориться о мире с Путиным", — заявил JusticeNow.
"Боже, спасите нас от Джо!" — воскликнул PeterTx52.
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"Я больше всего боюсь, что Брэндон (прозвище, которое часто используют критики президента США. — Прим. ред.) близок к концу, умственно и физически, и он это знает. Он может решить забрать нас всех с собой", — заметил ThePurpleCrab.
"Демократы в 2016 году: "О нет! Трамп собирается спровоцировать ядерную войну!" Демократы в 2022 году: Ура! Байден собирается спровоцировать ядерную войну!" — сыронизировал BoldTruthTell.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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В миреДжо БайденВладимир ПутинАмерикаСШАРоссияФедеральное бюро расследований СШАКарибский кризис
 
 
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