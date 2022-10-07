https://ria.ru/20221007/ugroza-1822212750.html

"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе

"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе - РИА Новости, 07.10.2022

"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе

Президенту США Джо Байдену выгодно нагнетать страх перед ядерной угрозой, так как он затруднит смену политического курса в Америке. К такому выводу пришли... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:29

2022-10-07T13:29

2022-10-07T13:40

в мире

джо байден

владимир путин

америка

сша

россия

федеральное бюро расследований сша

карибский кризис

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену выгодно нагнетать страх перед ядерной угрозой, так как он затруднит смену политического курса в Америке. К такому выводу пришли читатели газеты The Washington Times.По мнению комментаторов, во многих аспектах именно Байден провоцировал эскалацию мировых кризисов, в том числе и украинского."Нужно быть безрассудным, чтобы голосовать за демократов. Демократы разрушили экономику, образование, само правительство, политизировав и развратив Минюст и ФБР, а теперь демократы под руководством этого дурака Байдена ставят нас на грань ядерной войны. Уберите этого бездельника из Белого дома", — призвал JoeP535."Стратегия демократов перед промежуточными выборами: мы же не можем сменить руководство прямо перед ядерным конфликтом! Это должно заставить консерваторов голосовать, чтобы начать большую чистку в стане демократов и сочувствующих республиканцев, восстановить Америку и договориться о мире с Путиным", — заявил JusticeNow."Боже, спасите нас от Джо!" — воскликнул PeterTx52."Я больше всего боюсь, что Брэндон (прозвище, которое часто используют критики президента США. — Прим. ред.) близок к концу, умственно и физически, и он это знает. Он может решить забрать нас всех с собой", — заметил ThePurpleCrab.Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20221007/atacms-1822149406.html

https://ria.ru/20221007/katastrofa-1822125072.html

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822149220.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, владимир путин, америка, сша, россия, федеральное бюро расследований сша, карибский кризис