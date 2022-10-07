13:29 07.10.2022 (обновлено: 13:40 07.10.2022)
"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе
Читатели The Washington Times раскритиковали Байдена за слова о ядерной угрозе
© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену выгодно нагнетать страх перед ядерной угрозой, так как он затруднит смену политического курса в Америке. К такому выводу пришли читатели газеты The Washington Times.
По мнению комментаторов, во многих аспектах именно Байден провоцировал эскалацию мировых кризисов, в том числе и украинского.
"Нужно быть безрассудным, чтобы голосовать за демократов. Демократы разрушили экономику, образование, само правительство, политизировав и развратив Минюст и ФБР, а теперь демократы под руководством этого дурака Байдена ставят нас на грань ядерной войны. Уберите этого бездельника из Белого дома", — призвал JoeP535.
"Байден говорит, что мы стремительно приближаемся к ядерному армагеддону. Но это только потому что вы нас толкаете, мистер Байден. Только потому что вы делаете это", — уверен DavidBartlett.
"Стратегия демократов перед промежуточными выборами: мы же не можем сменить руководство прямо перед ядерным конфликтом! Это должно заставить консерваторов голосовать, чтобы начать большую чистку в стане демократов и сочувствующих республиканцев, восстановить Америку и договориться о мире с Путиным", — заявил JusticeNow.
"Боже, спасите нас от Джо!" — воскликнул PeterTx52.
"Я больше всего боюсь, что Брэндон (прозвище, которое часто используют критики президента США. — Прим. ред.) близок к концу, умственно и физически, и он это знает. Он может решить забрать нас всех с собой", — заметил ThePurpleCrab.
"Демократы в 2016 году: "О нет! Трамп собирается спровоцировать ядерную войну!" Демократы в 2022 году: Ура! Байден собирается спровоцировать ядерную войну!" — сыронизировал BoldTruthTell.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.