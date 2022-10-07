20:06 07.10.2022 (обновлено: 20:14 07.10.2022)
В МИД назвали слова Зеленского о превентивных ударах неадекватными
Воронцов: Москва отследит реакцию Запада на слова Зеленского о превентивных ударах
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
ООН, 7 окт - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о превентивных ударах по России неадекватны и неприемлемы, Москва отследит реакцию его западных покровителей на эти слова, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
"Накануне прозвучали совершено неадекватные и абсолютно неприемлемые заявления киевского режима о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. В обязательном порядке отследим и учтем реакцию западных кураторов Киева", – сказал Воронцов.
"Важно понимать, действовал ли он и в данном случае с их ведома и согласия", - подчеркнул он.
Зеленский заявил накануне, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
19 сентября, 08:00Украина превратилась в государство-террориста