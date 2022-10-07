https://ria.ru/20221007/udary-1822364595.html

В МИД назвали слова Зеленского о превентивных ударах неадекватными

В МИД назвали слова Зеленского о превентивных ударах неадекватными - РИА Новости, 07.10.2022

В МИД назвали слова Зеленского о превентивных ударах неадекватными

Заявления Владимира Зеленского о превентивных ударах по России неадекватны и неприемлемы, Москва отследит реакцию его западных покровителей на эти слова, заявил РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:06

2022-10-07T20:06

2022-10-07T20:14

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о превентивных ударах по России неадекватны и неприемлемы, Москва отследит реакцию его западных покровителей на эти слова, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов."Накануне прозвучали совершено неадекватные и абсолютно неприемлемые заявления киевского режима о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. В обязательном порядке отследим и учтем реакцию западных кураторов Киева", – сказал Воронцов."Важно понимать, действовал ли он и в данном случае с их ведома и согласия", - подчеркнул он.Зеленский заявил накануне, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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