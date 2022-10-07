https://ria.ru/20221007/udar-1822369084.html
Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе
Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе - РИА Новости, 07.10.2022
Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никому не пришло в голову приструнить Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:32
2022-10-07T20:32
2022-10-07T20:32
павел зарубин
великобритания
сша
владимир зеленский
киев
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никому не пришло в голову приструнить Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по РФ, и были лишь робкие попытки осудить тон его заявлений."Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить тон Зеленского. Мы слышали в Организации Объединенных Наций и так далее. Но к нашему сожалению, скажем так, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822354425.html
великобритания
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел зарубин, великобритания, сша, владимир зеленский, киев, оон, в мире
Павел Зарубин, Великобритания, США, Владимир Зеленский, Киев, ООН, В мире
Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе
Песков: никому не пришло в голову приструнить Зеленского после слов о превентивном ударе