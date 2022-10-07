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Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе - РИА Новости, 07.10.2022
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Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе
Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе - РИА Новости, 07.10.2022
Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никому не пришло в голову приструнить Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:32
2022-10-07T20:32
павел зарубин
великобритания
сша
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никому не пришло в голову приструнить Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по РФ, и были лишь робкие попытки осудить тон его заявлений."Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить тон Зеленского. Мы слышали в Организации Объединенных Наций и так далее. Но к нашему сожалению, скажем так, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
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павел зарубин, великобритания, сша, владимир зеленский, киев, оон, в мире
Павел Зарубин, Великобритания, США, Владимир Зеленский, Киев, ООН, В мире
20:32 07.10.2022
 
Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе

Песков: никому не пришло в голову приструнить Зеленского после слов о превентивном ударе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никому не пришло в голову приструнить Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по РФ, и были лишь робкие попытки осудить тон его заявлений.
"Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить тон Зеленского. Мы слышали в Организации Объединенных Наций и так далее. Но к нашему сожалению, скажем так, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
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