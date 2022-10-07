https://ria.ru/20221007/udar-1822369084.html

Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе

Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе - РИА Новости, 07.10.2022

Песков: никто не приструнил Зеленского после слов о превентивном ударе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никому не пришло в голову приструнить Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:32

2022-10-07T20:32

2022-10-07T20:32

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никому не пришло в голову приструнить Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по РФ, и были лишь робкие попытки осудить тон его заявлений."Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить тон Зеленского. Мы слышали в Организации Объединенных Наций и так далее. Но к нашему сожалению, скажем так, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822354425.html

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