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Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/udar-1822367371.html
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России - РИА Новости, 07.10.2022
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России
Глава Украины фактически призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный ядерный удар по России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:23
2022-10-07T20:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Украины фактически призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный ядерный удар по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фактически глава Украины призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране, по РФ", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, сша, великобритания, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, США, Великобритания, ООН
20:23 07.10.2022 (обновлено: 20:39 07.10.2022)
 
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России

Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести "превентивный" удар по России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Украины фактически призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный ядерный удар по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фактически глава Украины призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране, по РФ", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинСШАВеликобританияООН
 
 
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