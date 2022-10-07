https://ria.ru/20221007/udar-1822367371.html
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России - РИА Новости, 07.10.2022
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России
Глава Украины фактически призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный ядерный удар по России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:23
2022-10-07T20:23
2022-10-07T20:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
сша
великобритания
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Украины фактически призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный ядерный удар по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фактически глава Украины призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране, по РФ", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822262690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, США, Великобритания, ООН
20:23 07.10.2022 (обновлено: 20:39 07.10.2022)
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести удар по России
Песков: Зеленский фактически призвал ведущие страны нанести "превентивный" удар по России