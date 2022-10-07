https://ria.ru/20221007/udar-1822183869.html

СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области

СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022

СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области

Следователи СК РФ начали расследование ракетного удара украинских военных, нанесенного в пятницу по автобусу с мирными жителями в районе Дарьевского моста в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:11

2022-10-07T12:11

2022-10-07T12:53

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822197802_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e5289e3178c788305eda88b199749c8c.jpg

ХЕРСОН, 7 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ начали расследование ракетного удара украинских военных, нанесенного в пятницу по автобусу с мирными жителями в районе Дарьевского моста в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости."На месте трагедии следователи СК РФ занимаются фиксацией очередного преступления, совершенного ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) против мирного населения", - сообщил агентству представитель СК РФ.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, которые ожидали своей очереди на переправу через реку Ингулец, в результате пять человек погибли, пятеро ранены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ по автобусу в Херсонской области Следователи работают на месте украинского ракетного удара по автобусу в Херсонской области 2022-10-07T12:11 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , украина, следственный комитет россии (ск рф)