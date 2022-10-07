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СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области
СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области
Следователи СК РФ начали расследование ракетного удара украинских военных, нанесенного в пятницу по автобусу с мирными жителями в районе Дарьевского моста в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:11
2022-10-07T12:11
2022-10-07T12:53
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
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ХЕРСОН, 7 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ начали расследование ракетного удара украинских военных, нанесенного в пятницу по автобусу с мирными жителями в районе Дарьевского моста в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости."На месте трагедии следователи СК РФ занимаются фиксацией очередного преступления, совершенного ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) против мирного населения", - сообщил агентству представитель СК РФ.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, которые ожидали своей очереди на переправу через реку Ингулец, в результате пять человек погибли, пятеро ранены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ по автобусу в Херсонской области
Следователи работают на месте украинского ракетного удара по автобусу в Херсонской области
2022-10-07T12:11
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РИА Новости
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россия, херсонская область , украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
12:11 07.10.2022 (обновлено: 12:53 07.10.2022)
СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области
СК начал расследование ракетного удара украинских военных по автобусу в Херсонской области