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СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/udar-1822183869.html
СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области
СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области
Следователи СК РФ начали расследование ракетного удара украинских военных, нанесенного в пятницу по автобусу с мирными жителями в районе Дарьевского моста в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:11
2022-10-07T12:53
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
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ХЕРСОН, 7 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ начали расследование ракетного удара украинских военных, нанесенного в пятницу по автобусу с мирными жителями в районе Дарьевского моста в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости."На месте трагедии следователи СК РФ занимаются фиксацией очередного преступления, совершенного ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) против мирного населения", - сообщил агентству представитель СК РФ.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, которые ожидали своей очереди на переправу через реку Ингулец, в результате пять человек погибли, пятеро ранены.
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россия
херсонская область
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Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ по автобусу в Херсонской области
Следователи работают на месте украинского ракетного удара по автобусу в Херсонской области
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россия, херсонская область , украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
12:11 07.10.2022 (обновлено: 12:53 07.10.2022)
 
СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Херсонской области

СК начал расследование ракетного удара украинских военных по автобусу в Херсонской области

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 7 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ начали расследование ракетного удара украинских военных, нанесенного в пятницу по автобусу с мирными жителями в районе Дарьевского моста в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
"На месте трагедии следователи СК РФ занимаются фиксацией очередного преступления, совершенного ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) против мирного населения", - сообщил агентству представитель СК РФ.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, которые ожидали своей очереди на переправу через реку Ингулец, в результате пять человек погибли, пятеро ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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