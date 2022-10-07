https://ria.ru/20221007/udar-1822137953.html
Удар ВСУ в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан
Удар ВСУ в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан - РИА Новости, 07.10.2022
Удар ВСУ в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан
Удар украинских войск у Дарьевского моста в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан, военных там не было, сообщил заместитель главы администрации... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:14
2022-10-07T09:14
2022-10-07T10:09
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Удар украинских войск у Дарьевского моста в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан, военных там не было, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, в результате пятеро человек погибли, пять ранены."Люди стояли в очереди на переправу через реку Ингулец в районе Дарьевки. Люди стояли возле моста практически, и прилетел HIMARS. Там колонна была из гражданских, военных там вообще не было", - сказал РИА Новости Стремоусов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
09:14 07.10.2022 (обновлено: 10:09 07.10.2022)
Удар ВСУ в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан
Стремоусов: удар ВСУ у Дарьевского моста под Херсоном пришелся по колонне мирных граждан