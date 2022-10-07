https://ria.ru/20221007/turist-1822388453.html

В Турции российский турист разбился на параплане

В Турции российский турист разбился на параплане - РИА Новости, 07.10.2022

В Турции российский турист разбился на параплане

Россиянин Максим Кузин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецкой курортной Мугле, передает телеканал Habertürk. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:55

2022-10-07T22:55

2022-10-07T23:02

турция

мугла (провинция)

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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Россиянин Максим Кузин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецкой курортной Мугле, передает телеканал Habertürk."Россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Кузин, взлетевший после подготовки, упал в скалистую местность. После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте", - сообщает телеканал.Сообщается, что "из-за крутого и скалистого характера местности команды не смогли вынести тело Кузина, и после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына"."Тело вертолетом было доставлено в государственную больницу Фетхие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220912/paraplan-1816102063.html

турция

мугла (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, мугла (провинция)