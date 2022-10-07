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В Турции российский турист разбился на параплане - РИА Новости, 07.10.2022
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В Турции российский турист разбился на параплане
В Турции российский турист разбился на параплане - РИА Новости, 07.10.2022
В Турции российский турист разбился на параплане
Россиянин Максим Кузин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецкой курортной Мугле, передает телеканал Habertürk. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T22:55
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турция
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Россиянин Максим Кузин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецкой курортной Мугле, передает телеканал Habertürk."Россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Кузин, взлетевший после подготовки, упал в скалистую местность. После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте", - сообщает телеканал.Сообщается, что "из-за крутого и скалистого характера местности команды не смогли вынести тело Кузина, и после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына"."Тело вертолетом было доставлено в государственную больницу Фетхие", - говорится в сообщении.
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турция, мугла (провинция)
Турция, Мугла (провинция)
22:55 07.10.2022 (обновлено: 23:02 07.10.2022)
 
В Турции российский турист разбился на параплане

Habertürk: в турецкой Мугле погиб российский турист, упав на скалы с параплана

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Россиянин Максим Кузин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецкой курортной Мугле, передает телеканал Habertürk.
"Россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Кузин, взлетевший после подготовки, упал в скалистую местность. После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте", - сообщает телеканал.
Сообщается, что "из-за крутого и скалистого характера местности команды не смогли вынести тело Кузина, и после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына".
"Тело вертолетом было доставлено в государственную больницу Фетхие", - говорится в сообщении.
Параплан - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 09:55Туризм
В горах Таджикистана погиб российский парапланерист
 
ТурцияМугла (провинция)
 
 
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