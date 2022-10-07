https://ria.ru/20221007/tsik-1822275754.html

ЦИК работает над интеграцией новых субъектов России в избирательную систему

ЦИК работает над интеграцией новых субъектов России в избирательную систему - РИА Новости, 07.10.2022

ЦИК работает над интеграцией новых субъектов России в избирательную систему

Проблем с интеграцией новых субъектов РФ в российскую избирательную систему не будет, работа уже ведется, есть все технологические возможности, заявил РИА... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:16

2022-10-07T16:16

2022-10-07T16:26

политика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Проблем с интеграцией новых субъектов РФ в российскую избирательную систему не будет, работа уже ведется, есть все технологические возможности, заявил РИА Новости заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев."Я не думаю, что будут большие проблемы с интеграцией избирательных систем четырёх новых субъектов Российской Федерации в систему избирательных комиссий Российской Федерации, я не вижу проблем. Мы уже работаем в этом направлении, есть понимание, что и когда должно быть принято, есть понимание, каким образом выстроить учебный процесс для членов комиссий всех уровней. Мы взаимодействуем не первый день, поэтому знаем, кто из коллег на что способен", - сказал Булаев после выступления на Международной научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию подписания Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств.ЦИК проанализировал все, что касается технологического и технического оснащения новых субъектов, подчеркнул он."Оно позволяет нам встроить в систему, в систему ГАС "Выборы", я надеюсь, это будет не очень сложно", - отметил зампред ЦИК.По его словам, в процессе интеграции в новые регионы также будет возможно внедрить и механизм "Мобильный избиратель", а также систему дистанционного электронного голосования.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042459.html

https://ria.ru/20221006/integratsiya-1821998661.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия