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ГП Белоруссии потребовала возбуждать дела из-за необоснованного роста цен - РИА Новости, 07.10.2022
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ГП Белоруссии потребовала возбуждать дела из-за необоснованного роста цен
ГП Белоруссии потребовала возбуждать дела из-за необоснованного роста цен - РИА Новости, 07.10.2022
ГП Белоруссии потребовала возбуждать дела из-за необоснованного роста цен
Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела по фактам нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:38
2022-10-07T15:47
белоруссия
в мире
экономика
цены
александр лукашенко
роман головченко
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела по фактам нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен, задерживать подозреваемых и заключать под стражу.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел."От руководства Следственного комитета, министерства внутренних дел и департамента финансовых расследований Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения законодательства, повлекшего необоснованный рост цен, задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Там подчеркивается, что в целях своевременного и качественного исполнения поручения главы государства о недопустимости роста цен вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании в органах прокуратуры поставлены на особый контроль.По данным ведомства, во всех регионах прокурорами незамедлительно обеспечено проведение на постоянной основе анализа информации о проведенных контролирующими органами проверках, мониторингах по вопросу недопустимости роста цен, выявленных фактах увеличения стоимости реализуемой продукции, принятых мерах реагирования, а также поступивших обращениях граждан, юридических лиц в данной сфере и результатах их рассмотрения."Каждому факту нарушения законности, неполному и неэффективному принятию мер будет дана принципиальная оценка, приняты меры прокурорского реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел", - предупредили в Генпрокуратуре.
https://ria.ru/20220929/sotrudnichestvo-1820438935.html
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белоруссия, в мире, экономика, цены, александр лукашенко, роман головченко
Белоруссия, В мире, Экономика, Цены, Александр Лукашенко, Роман Головченко
15:38 07.10.2022 (обновлено: 15:47 07.10.2022)
 
ГП Белоруссии потребовала возбуждать дела из-за необоснованного роста цен

Генпрокуратура Белоруссии потребовала возбуждать дела по фактам необоснованного роста цен

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Минск, Белоруссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела по фактам нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен, задерживать подозреваемых и заключать под стражу.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.
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"От руководства Следственного комитета, министерства внутренних дел и департамента финансовых расследований Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения законодательства, повлекшего необоснованный рост цен, задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Там подчеркивается, что в целях своевременного и качественного исполнения поручения главы государства о недопустимости роста цен вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании в органах прокуратуры поставлены на особый контроль.
По данным ведомства, во всех регионах прокурорами незамедлительно обеспечено проведение на постоянной основе анализа информации о проведенных контролирующими органами проверках, мониторингах по вопросу недопустимости роста цен, выявленных фактах увеличения стоимости реализуемой продукции, принятых мерах реагирования, а также поступивших обращениях граждан, юридических лиц в данной сфере и результатах их рассмотрения.
"Каждому факту нарушения законности, неполному и неэффективному принятию мер будет дана принципиальная оценка, приняты меры прокурорского реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел", - предупредили в Генпрокуратуре.
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