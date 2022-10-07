https://ria.ru/20221007/trevoga-1822153182.html

Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ

Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 07.10.2022

Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ

Уровень тревожного состояния россиян составил 70%, сохраняют спокойствие 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:34

2022-10-07T10:34

2022-10-07T10:35

общество

россия

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уровень тревожного состояния россиян составил 70%, сохраняют спокойствие 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".Участники опроса в 70% случаев сказали, что их настроение тревожное. У 26% спокойное настроение. Ещё 4% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус