https://ria.ru/20221007/trevoga-1822153182.html
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 07.10.2022
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ
Уровень тревожного состояния россиян составил 70%, сохраняют спокойствие 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:34
2022-10-07T10:34
2022-10-07T10:35
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уровень тревожного состояния россиян составил 70%, сохраняют спокойствие 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".Участники опроса в 70% случаев сказали, что их настроение тревожное. У 26% спокойное настроение. Ещё 4% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
10:34 07.10.2022 (обновлено: 10:35 07.10.2022)
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ
ФОМ: 70 процентов россиян пребывают в состоянии тревожности