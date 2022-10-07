Рейтинг@Mail.ru
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/trevoga-1822153182.html
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 07.10.2022
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ
Уровень тревожного состояния россиян составил 70%, сохраняют спокойствие 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:34
2022-10-07T10:35
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785359563_62:0:2431:1333_1920x0_80_0_0_99df6446edda5ff795e4155acc156b34.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уровень тревожного состояния россиян составил 70%, сохраняют спокойствие 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".Участники опроса в 70% случаев сказали, что их настроение тревожное. У 26% спокойное настроение. Ещё 4% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785359563_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dee005c9decbcbf0ec58e1c5cbf58f45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
10:34 07.10.2022 (обновлено: 10:35 07.10.2022)
 
Уровень тревожности россиян вновь вырос, показал опрос ФОМ

ФОМ: 70 процентов россиян пребывают в состоянии тревожности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди на улице Кузнецкий мост в Москве
Люди на улице Кузнецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди на улице Кузнецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уровень тревожного состояния россиян составил 70%, сохраняют спокойствие 26%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".
Участники опроса в 70% случаев сказали, что их настроение тревожное. У 26% спокойное настроение. Ещё 4% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Спящий мужчина - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 03:15
Сомнолог дала совет, как бороться со стрессом и бессонницей
 
ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала