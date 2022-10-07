https://ria.ru/20221007/trass-1822362026.html

Трасс уволила замминистра торговли из-за жалоб на его поведение

Трасс уволила замминистра торговли из-за жалоб на его поведение - РИА Новости, 07.10.2022

Трасс уволила замминистра торговли из-за жалоб на его поведение

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:53

2022-10-07T19:53

2022-10-07T19:53

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной партии, сообщил телеканал Sky News.Ранее газета Sun сообщала, что Бернс, также являющийся членом парламента от консерваторов, был отстранен от работы."После жалобы о серьезных проступках премьер-министр попросила члена парламента Конора Бернса немедленно покинуть правительство", - приводит телеканал слова представителя Трасс.Ежегодный съезд Консервативной партии проходил в Бирмингеме со 2 по 5 октября.

https://ria.ru/20221006/trass-1821866534.html

https://ria.ru/20221006/trass-1821995962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, великобритания, бирмингем