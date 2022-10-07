https://ria.ru/20221007/trass-1822362026.html
Трасс уволила замминистра торговли из-за жалоб на его поведение
Трасс уволила замминистра торговли из-за жалоб на его поведение - РИА Новости, 07.10.2022
Трасс уволила замминистра торговли из-за жалоб на его поведение
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:53
2022-10-07T19:53
2022-10-07T19:53
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку замминистра торговли Конора Бернса на фоне жалоб на его поведение во время съезда Консервативной партии, сообщил телеканал Sky News.Ранее газета Sun сообщала, что Бернс, также являющийся членом парламента от консерваторов, был отстранен от работы."После жалобы о серьезных проступках премьер-министр попросила члена парламента Конора Бернса немедленно покинуть правительство", - приводит телеканал слова представителя Трасс.Ежегодный съезд Консервативной партии проходил в Бирмингеме со 2 по 5 октября.
https://ria.ru/20221006/trass-1821866534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания, бирмингем
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Бирмингем
Трасс уволила замминистра торговли из-за жалоб на его поведение
Трасс уволила замминистра торговли Бернса из-за жалоб на его поведение на съезде партии