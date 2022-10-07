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СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома - РИА Новости, 07.10.2022
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СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома
СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома - РИА Новости, 07.10.2022
СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома
Министерство юстиции США считает, что экс-президент Дональд Трамп не вернул все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом, пишет газета New York... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:26
2022-10-07T12:26
в мире
дональд трамп
флорида
министерство юстиции сша
сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции США считает, что экс-президент Дональд Трамп не вернул все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.Как сообщается, такую информацию один из представителей минюста передал адвокатам Трампа. Пока не ясно, какие шаги может предпринять министерство, чтобы заполучить материалы, которые, по мнению ведомства, все еще находятся у экс-президента.По данным издания, информация, полученная от минюста, вызвала раскол среди адвокатов Трампа по поводу того, как следует ответить. Одни предлагают сделать ставку на сотрудничество, что предполагает привлечение сторонней фирмы для дальнейшего поискать документов. Другие же настаивают на "боевой позиции". По словам источников, отговорив Трампа, победу одержали адвокаты, придерживающиеся более враждебной позиции по отношению к минюсту.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".
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флорида
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в мире, дональд трамп, флорида, министерство юстиции сша, сша
В мире, Дональд Трамп, Флорида, Министерство юстиции США, США
12:26 07.10.2022
 
СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома

NYT: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы, вывезенные им из Белого дома

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции США считает, что экс-президент Дональд Трамп не вернул все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Как сообщается, такую информацию один из представителей минюста передал адвокатам Трампа. Пока не ясно, какие шаги может предпринять министерство, чтобы заполучить материалы, которые, по мнению ведомства, все еще находятся у экс-президента.
По данным издания, информация, полученная от минюста, вызвала раскол среди адвокатов Трампа по поводу того, как следует ответить. Одни предлагают сделать ставку на сотрудничество, что предполагает привлечение сторонней фирмы для дальнейшего поискать документов. Другие же настаивают на "боевой позиции". По словам источников, отговорив Трампа, победу одержали адвокаты, придерживающиеся более враждебной позиции по отношению к минюсту.
Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.
Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 00:44
США стали насмешкой для мира, заявил Трамп
 
В миреДональд ТрампФлоридаМинистерство юстиции СШАСША
 
 
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