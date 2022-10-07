https://ria.ru/20221007/tramp-1822187479.html

СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома

СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома - РИА Новости, 07.10.2022

СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома

Министерство юстиции США считает, что экс-президент Дональд Трамп не вернул все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом, пишет газета New York... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:26

2022-10-07T12:26

2022-10-07T12:26

в мире

дональд трамп

флорида

министерство юстиции сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_251:0:2655:1352_1920x0_80_0_0_eefa29323b875d607bea51c539207717.jpg

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Министерство юстиции США считает, что экс-президент Дональд Трамп не вернул все документы, которые он забрал с собой, покидая Белый дом, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.Как сообщается, такую информацию один из представителей минюста передал адвокатам Трампа. Пока не ясно, какие шаги может предпринять министерство, чтобы заполучить материалы, которые, по мнению ведомства, все еще находятся у экс-президента.По данным издания, информация, полученная от минюста, вызвала раскол среди адвокатов Трампа по поводу того, как следует ответить. Одни предлагают сделать ставку на сотрудничество, что предполагает привлечение сторонней фирмы для дальнейшего поискать документов. Другие же настаивают на "боевой позиции". По словам источников, отговорив Трампа, победу одержали адвокаты, придерживающиеся более враждебной позиции по отношению к минюсту.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".

https://ria.ru/20221006/nasmeshka-1821854255.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, флорида, министерство юстиции сша, сша