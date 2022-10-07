https://ria.ru/20221007/tort-1822309407.html

В Индонезии уволили полицейских, лизнувших торт для военного командования

В Индонезии уволили полицейских, лизнувших торт для военного командования - РИА Новости, 07.10.2022

В Индонезии уволили полицейских, лизнувших торт для военного командования

Полиция индонезийской провинции Западное Папуа уволила двух сотрудников за "ненадлежащее поведение" во время празднования 77-й годовщины индонезийских... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:17

2022-10-07T17:17

2022-10-07T17:17

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Западное Папуа уволила двух сотрудников за "ненадлежащее поведение" во время празднования 77-й годовщины индонезийских вооруженных сил, сообщает новостное агентство ANTARA.По данным ANTARA, два офицера из департамента дорожного движения лизнули торт, который полиция Западного Папуа намеревалась подарить военному командованию на годовщину индонезийской национальной армии."Они были с позором уволены после разбирательства в нашей штаб-квартире", — заявил прессе начальник отдела по связям с общественностью полиции провинции Западное Папуа Адам Эрвинди.В день инцидента, 5 октября, глава полиции Западного Папуа Даниэль Тахи Монанг принес официальные извинения начальнику регионального военного командования и членам всей национальной армии Индонезии.

https://ria.ru/20220916/orenburg-1817217058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, западное папуа, индонезия