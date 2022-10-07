https://ria.ru/20221007/tort-1822309407.html
В Индонезии уволили полицейских, лизнувших торт для военного командования
В Индонезии уволили полицейских, лизнувших торт для военного командования - РИА Новости, 07.10.2022
В Индонезии уволили полицейских, лизнувших торт для военного командования
Полиция индонезийской провинции Западное Папуа уволила двух сотрудников за "ненадлежащее поведение" во время празднования 77-й годовщины индонезийских... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:17
2022-10-07T17:17
2022-10-07T17:17
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западное папуа
индонезия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Западное Папуа уволила двух сотрудников за "ненадлежащее поведение" во время празднования 77-й годовщины индонезийских вооруженных сил, сообщает новостное агентство ANTARA.По данным ANTARA, два офицера из департамента дорожного движения лизнули торт, который полиция Западного Папуа намеревалась подарить военному командованию на годовщину индонезийской национальной армии."Они были с позором уволены после разбирательства в нашей штаб-квартире", — заявил прессе начальник отдела по связям с общественностью полиции провинции Западное Папуа Адам Эрвинди.В день инцидента, 5 октября, глава полиции Западного Папуа Даниэль Тахи Монанг принес официальные извинения начальнику регионального военного командования и членам всей национальной армии Индонезии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, западное папуа, индонезия
В мире, Западное Папуа, Индонезия
В Индонезии уволили полицейских, лизнувших торт для военного командования
В Индонезии уволили двух полицейских, лизнувших торт для военного командования
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Полиция индонезийской провинции Западное Папуа уволила двух сотрудников за "ненадлежащее поведение" во время празднования 77-й годовщины индонезийских вооруженных сил, сообщает новостное агентство ANTARA
.
По данным ANTARA, два офицера из департамента дорожного движения лизнули торт, который полиция Западного Папуа намеревалась подарить военному командованию на годовщину индонезийской национальной армии.
"Они были с позором уволены после разбирательства в нашей штаб-квартире", — заявил прессе начальник отдела по связям с общественностью полиции провинции Западное Папуа Адам Эрвинди.
В день инцидента, 5 октября, глава полиции Западного Папуа Даниэль Тахи Монанг принес официальные извинения начальнику регионального военного командования и членам всей национальной армии Индонезии.