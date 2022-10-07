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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.10.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности, введенный в Белгородской области с 11 апреля, продлен до 22 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:37
2022-10-07T12:37
2022-10-07T12:37
вячеслав гладков
белгородская область
россия
происшествия
общество
терроризм
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БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности, введенный в Белгородской области с 11 апреля, продлен до 22 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Желтый уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 октября. Также до 22 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Режим вводится для усиления работы спецслужб, но и жители региона должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении.Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автомобилей и обнаружения бесхозных предметов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, россия, происшествия, общество, терроризм
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Происшествия, Общество, Терроризм
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 октября