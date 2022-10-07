https://ria.ru/20221007/telegram-1822170832.html

В России выросло число активных авторов контента в Telegram

В России выросло число активных авторов контента в Telegram - РИА Новости, 07.10.2022

В России выросло число активных авторов контента в Telegram

Число активных авторов контента в российском сегменте мессенджера Telegram выросло более чем в полтора раза с момента начала спецоперации, что стало рекордом... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:33

2022-10-07T11:33

2022-10-07T12:11

общество

технологии

россия

одноклассники

youtube

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822164653_82:0:1398:740_1920x0_80_0_0_ce21d49b538b8f3122ed6e4cd328f794.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число активных авторов контента в российском сегменте мессенджера Telegram выросло более чем в полтора раза с момента начала спецоперации, что стало рекордом среди всех соцсетей в РФ: так, число ежедневно активных авторов в российском TikTok за этот период уменьшилось на 85%, а в Instagram* - на 76%, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Активные авторы контента - это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост."Главная цифра сегодняшнего наблюдения – с начала спецоперации к 1 октября 2022 года число ежедневно активных авторов в Telegram выросло более чем в полтора раза, а именно – на 58%. Это рекордный рост среди всех социальных платформ. Прирост ежедневно публикуемого контента в Telegram также рекордный – плюс 24%", - говорится в исследовании.Другая социальная сеть - российская "ВКонтакте" - по-прежнему лидирует как по числу ежедневно активных русскоязычных авторов (3,8 миллиона на конец сентября; +15% по отношению к февралю), так и по объему ежедневно публикуемого русскоязычного контента (13,2 миллиона сообщений; +9%). "Telegram лидирует и по приросту авторов (1,1 миллиона; +58%), и по приросту контента (8,7 миллиона; +24%). Однако уступает "ВКонтакте" по абсолютным значениям обоих показателей", - отметили в исследовании."Одноклассники" с момента начала СВО демонстрируют рост почти на уровне "ВКонтакте": число авторов достигло 750 тысяч (+13%), контент - 2,9 миллиона сообщений (+7%)."Instagram* больше других платформ обсуждается в связи с блокировкой, так как здесь самые большие "потери" в абсолютном числе авторов (424 тысячи; –76%) и в объемах контента (974 тысячи; –74%). При этом пользователи по-прежнему не видят для себя достойной альтернативы", - отмечается в исследовании.YouTube остается главной платформой с видеоконтентом для русскоязычных пользователей. При этом запрет монетизации сказался на активности авторов (их осталось 513 тысяч, –10% с начала СВО) и объемах контента (893 тысяч сообщений, – 13%) минимальным образом, поскольку платформа используется в том числе для новостного контента и информирования."TikTok с момента объявления о самоцензуре из-за рисков, связанных с законом о фейках, "перестал подавать признаки жизни" и демонстрирует самое сильное снижение показателей активности. Тиктокеры ищут себя на других платформах, таких, как VK Клипы. На платформе же осталось: авторов - 45 тысяч; –85%, контента - 55 тысяч; – 87%" - добавляют авторы исследования.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20200212/1564587527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, одноклассники, youtube, telegram (приложение)