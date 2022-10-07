https://ria.ru/20221007/telegram-1822170832.html
В России выросло число активных авторов контента в Telegram
В России выросло число активных авторов контента в Telegram - РИА Новости, 07.10.2022
В России выросло число активных авторов контента в Telegram
Число активных авторов контента в российском сегменте мессенджера Telegram выросло более чем в полтора раза с момента начала спецоперации, что стало рекордом... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:33
2022-10-07T11:33
2022-10-07T12:11
общество
технологии
россия
одноклассники
youtube
telegram (приложение)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число активных авторов контента в российском сегменте мессенджера Telegram выросло более чем в полтора раза с момента начала спецоперации, что стало рекордом среди всех соцсетей в РФ: так, число ежедневно активных авторов в российском TikTok за этот период уменьшилось на 85%, а в Instagram* - на 76%, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Активные авторы контента - это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост."Главная цифра сегодняшнего наблюдения – с начала спецоперации к 1 октября 2022 года число ежедневно активных авторов в Telegram выросло более чем в полтора раза, а именно – на 58%. Это рекордный рост среди всех социальных платформ. Прирост ежедневно публикуемого контента в Telegram также рекордный – плюс 24%", - говорится в исследовании.Другая социальная сеть - российская "ВКонтакте" - по-прежнему лидирует как по числу ежедневно активных русскоязычных авторов (3,8 миллиона на конец сентября; +15% по отношению к февралю), так и по объему ежедневно публикуемого русскоязычного контента (13,2 миллиона сообщений; +9%). "Telegram лидирует и по приросту авторов (1,1 миллиона; +58%), и по приросту контента (8,7 миллиона; +24%). Однако уступает "ВКонтакте" по абсолютным значениям обоих показателей", - отметили в исследовании."Одноклассники" с момента начала СВО демонстрируют рост почти на уровне "ВКонтакте": число авторов достигло 750 тысяч (+13%), контент - 2,9 миллиона сообщений (+7%)."Instagram* больше других платформ обсуждается в связи с блокировкой, так как здесь самые большие "потери" в абсолютном числе авторов (424 тысячи; –76%) и в объемах контента (974 тысячи; –74%). При этом пользователи по-прежнему не видят для себя достойной альтернативы", - отмечается в исследовании.YouTube остается главной платформой с видеоконтентом для русскоязычных пользователей. При этом запрет монетизации сказался на активности авторов (их осталось 513 тысяч, –10% с начала СВО) и объемах контента (893 тысяч сообщений, – 13%) минимальным образом, поскольку платформа используется в том числе для новостного контента и информирования."TikTok с момента объявления о самоцензуре из-за рисков, связанных с законом о фейках, "перестал подавать признаки жизни" и демонстрирует самое сильное снижение показателей активности. Тиктокеры ищут себя на других платформах, таких, как VK Клипы. На платформе же осталось: авторов - 45 тысяч; –85%, контента - 55 тысяч; – 87%" - добавляют авторы исследования.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, одноклассники, youtube, telegram (приложение)
Общество, Технологии, Россия, Одноклассники, YouTube, Telegram (приложение)
11:33 07.10.2022 (обновлено: 12:11 07.10.2022)
В России выросло число активных авторов контента в Telegram
Число авторов контента в Telegram в России выросло в 1,5 раза с начала спецоперации
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Число активных авторов контента в российском сегменте мессенджера Telegram выросло более чем в полтора раза с момента начала спецоперации, что стало рекордом среди всех соцсетей в РФ: так, число ежедневно активных авторов в российском TikTok за этот период уменьшилось на 85%, а в Instagram* - на 76%, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics
, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Активные авторы контента - это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост.
"Главная цифра сегодняшнего наблюдения – с начала спецоперации к 1 октября 2022 года число ежедневно активных авторов в Telegram выросло более чем в полтора раза, а именно – на 58%. Это рекордный рост среди всех социальных платформ. Прирост ежедневно публикуемого контента в Telegram также рекордный – плюс 24%", - говорится в исследовании.
Другая социальная сеть - российская "ВКонтакте" - по-прежнему лидирует как по числу ежедневно активных русскоязычных авторов (3,8 миллиона на конец сентября; +15% по отношению к февралю), так и по объему ежедневно публикуемого русскоязычного контента (13,2 миллиона сообщений; +9%). "Telegram лидирует и по приросту авторов (1,1 миллиона; +58%), и по приросту контента (8,7 миллиона; +24%). Однако уступает "ВКонтакте" по абсолютным значениям обоих показателей", - отметили в исследовании.
"Одноклассники
" с момента начала СВО демонстрируют рост почти на уровне "ВКонтакте": число авторов достигло 750 тысяч (+13%), контент - 2,9 миллиона сообщений (+7%).
"Instagram* больше других платформ обсуждается в связи с блокировкой, так как здесь самые большие "потери" в абсолютном числе авторов (424 тысячи; –76%) и в объемах контента (974 тысячи; –74%). При этом пользователи по-прежнему не видят для себя достойной альтернативы", - отмечается в исследовании.
YouTube
остается главной платформой с видеоконтентом для русскоязычных пользователей. При этом запрет монетизации сказался на активности авторов (их осталось 513 тысяч, –10% с начала СВО) и объемах контента (893 тысяч сообщений, – 13%) минимальным образом, поскольку платформа используется в том числе для новостного контента и информирования.
"TikTok с момента объявления о самоцензуре из-за рисков, связанных с законом о фейках, "перестал подавать признаки жизни" и демонстрирует самое сильное снижение показателей активности. Тиктокеры ищут себя на других платформах, таких, как VK Клипы. На платформе же осталось: авторов - 45 тысяч; –85%, контента - 55 тысяч; – 87%" - добавляют авторы исследования.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.