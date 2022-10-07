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Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбежным - РИА Новости, 07.10.2022
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Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбежным
Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбежным - РИА Новости, 07.10.2022
Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбежным
Вокруг Тайваня неизбежно возникнет конфликт, заявил в интервью Financial Times американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:12
2022-10-07T17:08
в мире
тайвань
илон маск
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Вокруг Тайваня неизбежно возникнет конфликт, заявил в интервью Financial Times американский предприниматель Илон Маск.Для предотвращения возможного столкновения бизнесмен предложил сделать из острова особый административный район КНР."Моя рекомендация &lt;...&gt; состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня. &lt;...&gt; Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей более либеральных, чем для Гонконга", — добавил Маск. При этом бизнесмен признал, что его идея, вероятно, понравится не всем.Ранее на этой неделе миллиардер уже навлек на себя неудовольствие украинского истеблишмента, изложив свое видение урегулирования ситуации в бывшей советской республике. По его мнению, Крым должен остаться в составе России, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН. Помимо этого, бизнесмен призвал закрепить гарантии водоснабжения Крымского полуострова и нейтральный статус Киева.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островом прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между провинцией и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать при помощи неправительственных организаций — в частности, пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив.
https://ria.ru/20221003/tayvan-1821103928.html
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в мире, тайвань, илон маск, китай, сша
В мире, Тайвань, Илон Маск, Китай, США
16:12 07.10.2022 (обновлено: 17:08 07.10.2022)
 
Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбежным

Financial Times: Маск предложил сделать Тайвань административным районом Китая

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Вокруг Тайваня неизбежно возникнет конфликт, заявил в интервью Financial Times американский предприниматель Илон Маск.

"Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен", — пишет издание.

Для предотвращения возможного столкновения бизнесмен предложил сделать из острова особый административный район КНР.
"Моя рекомендация <...> состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня. <...> Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей более либеральных, чем для Гонконга", — добавил Маск.
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При этом бизнесмен признал, что его идея, вероятно, понравится не всем.
Ранее на этой неделе миллиардер уже навлек на себя неудовольствие украинского истеблишмента, изложив свое видение урегулирования ситуации в бывшей советской республике. По его мнению, Крым должен остаться в составе России, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН. Помимо этого, бизнесмен призвал закрепить гарантии водоснабжения Крымского полуострова и нейтральный статус Киева.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островом прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между провинцией и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать при помощи неправительственных организаций — в частности, пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив.
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