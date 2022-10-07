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В ПДД закрепили новый сигнал светофора - РИА Новости, 07.10.2022
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В ПДД закрепили новый сигнал светофора
В ПДД закрепили новый сигнал светофора - РИА Новости, 07.10.2022
В ПДД закрепили новый сигнал светофора
Секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки "бело-лунного цвета" появилась в Правилах дорожного движения, следует из постановления правительства. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:12
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки "бело-лунного цвета" появилась в Правилах дорожного движения, следует из постановления правительства.Уточняется, что она информирует водителя, что на пути его поворота разрешено движение пешеходам.Ранее подобный сигнал светофора в ПДД не упоминался. Тем не менее эти секции уже применяются в некоторых городах, например в Москве. Их использование регламентируется ГОСТом, однако в Правилах дорожного движения их не было.В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
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общество, авто, россия, москва
Общество, Авто, Россия, Москва
23:12 07.10.2022 (обновлено: 23:54 07.10.2022)
 
В ПДД закрепили новый сигнал светофора

В ПДД появилась секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкНовый светофор, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, совершающих поворот
Новый светофор, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, совершающих поворот - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Новый светофор, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, совершающих поворот. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки "бело-лунного цвета" появилась в Правилах дорожного движения, следует из постановления правительства.
Уточняется, что она информирует водителя, что на пути его поворота разрешено движение пешеходам.

"Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам", — говорится в документе.

Ранее подобный сигнал светофора в ПДД не упоминался. Тем не менее эти секции уже применяются в некоторых городах, например в Москве. Их использование регламентируется ГОСТом, однако в Правилах дорожного движения их не было.
В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
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