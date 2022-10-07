https://ria.ru/20221007/svetofor-1822392486.html

В ПДД закрепили новый сигнал светофора

В ПДД закрепили новый сигнал светофора - РИА Новости, 07.10.2022

В ПДД закрепили новый сигнал светофора

Секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки "бело-лунного цвета" появилась в Правилах дорожного движения, следует из постановления правительства. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T23:12

2022-10-07T23:12

2022-10-07T23:54

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки "бело-лунного цвета" появилась в Правилах дорожного движения, следует из постановления правительства.Уточняется, что она информирует водителя, что на пути его поворота разрешено движение пешеходам.Ранее подобный сигнал светофора в ПДД не упоминался. Тем не менее эти секции уже применяются в некоторых городах, например в Москве. Их использование регламентируется ГОСТом, однако в Правилах дорожного движения их не было.В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822393612.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, москва