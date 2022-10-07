https://ria.ru/20221007/svetocopy-1822180519.html

Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России

Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России - РИА Новости, 07.10.2022

Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России

Производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершил продажу бизнеса в России за 420 миллионов долларов, говорится в релизе компании. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:03

2022-10-07T12:03

2022-10-07T12:03

экономика

россия

бизнес

сша

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершил продажу бизнеса в России за 420 миллионов долларов, говорится в релизе компании."Sylvamo... объявляет о том, что достигла договоренности и завершила продажу своего бизнеса в России в пользу Pulp Invest Limited Liability Company за 420 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с курсовой разницей и расходами на транзакцию Sylvamo получила примерно 390 миллионов долларов.Председатель и главный исполнительный директор Жан-Мишель Рибейра отметил, что фирма намерена направить 325 миллионов долларов от полученных средств на погашение долговых обязательств, сообщается в релизе.В мае Sylvamo заявила о решении покинуть Россию и проведении переговоров о продаже своего бизнеса в стране.Sylvamo - американская компания по производству бумаги. В России бумага выпускалась под брендом SvetoCopy. Штат компании насчитывает 7,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220928/izdatelstva-1819877350.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, бизнес, сша