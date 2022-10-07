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Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России - РИА Новости, 07.10.2022
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Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России
Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России - РИА Новости, 07.10.2022
Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России
Производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершил продажу бизнеса в России за 420 миллионов долларов, говорится в релизе компании. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:03
2022-10-07T12:03
экономика
россия
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сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершил продажу бизнеса в России за 420 миллионов долларов, говорится в релизе компании."Sylvamo... объявляет о том, что достигла договоренности и завершила продажу своего бизнеса в России в пользу Pulp Invest Limited Liability Company за 420 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с курсовой разницей и расходами на транзакцию Sylvamo получила примерно 390 миллионов долларов.Председатель и главный исполнительный директор Жан-Мишель Рибейра отметил, что фирма намерена направить 325 миллионов долларов от полученных средств на погашение долговых обязательств, сообщается в релизе.В мае Sylvamo заявила о решении покинуть Россию и проведении переговоров о продаже своего бизнеса в стране.Sylvamo - американская компания по производству бумаги. В России бумага выпускалась под брендом SvetoCopy. Штат компании насчитывает 7,5 тысячи человек.
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экономика, россия, бизнес, сша
Экономика, Россия, Бизнес, США
12:03 07.10.2022
 
Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России

Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России за 420 миллионов долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкУпаковки с бумагой SvetoCopy
Упаковки с бумагой SvetoCopy - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Упаковки с бумагой SvetoCopy. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершил продажу бизнеса в России за 420 миллионов долларов, говорится в релизе компании.
"Sylvamo... объявляет о том, что достигла договоренности и завершила продажу своего бизнеса в России в пользу Pulp Invest Limited Liability Company за 420 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в связи с курсовой разницей и расходами на транзакцию Sylvamo получила примерно 390 миллионов долларов.
Председатель и главный исполнительный директор Жан-Мишель Рибейра отметил, что фирма намерена направить 325 миллионов долларов от полученных средств на погашение долговых обязательств, сообщается в релизе.
В мае Sylvamo заявила о решении покинуть Россию и проведении переговоров о продаже своего бизнеса в стране.
Sylvamo - американская компания по производству бумаги. В России бумага выпускалась под брендом SvetoCopy. Штат компании насчитывает 7,5 тысячи человек.
 
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