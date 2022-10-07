https://ria.ru/20221007/svalka-1822174630.html
На незаконной свалке под Ярославлем выявили превышение ПДК вредных веществ
На незаконной свалке под Ярославлем выявили превышение ПДК вредных веществ - РИА Новости, 07.10.2022
На незаконной свалке под Ярославлем выявили превышение ПДК вредных веществ
Специалисты Росприроднадзора установили, что на незаконной свалке с химикатами в Ярославской области содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов превышено в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:45
2022-10-07T11:45
2022-10-07T11:45
происшествия
светлана радионова
ярославль
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора установили, что на незаконной свалке с химикатами в Ярославской области содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов превышено в десятки раз, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.В сентябре представители ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили, что в Ивняковском сельском поселении Ярославского района на площади более 600 квадратных метров обнаружена незаконная свалка ГСМ и химических реактивов. Менее чем в километре от свалки – деревня и три водоема, где ловят рыбу. Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин рассказал РИА Новости, что прокуратура уже вышла в суд с требованием обязать местные власти ликвидировать свалку, правда, на момент подачи иска химикатов на территории еще не было.Радионова в своем Telegram-канале сообщила, что специалисты ведомства выехали на место. На площади более 4 гектаров они обнаружили, в частности, бочки с нефтепродуктами, ёмкости с содержанием, судя по маркировке, калия сернокислого кислого, изооктана и трихлорметана. Были зафиксированы насыпи пигментов белого и ярко-жёлтого цвета, на почве наблюдаются разливы вещества, похожего на нефтепродукты. В воздухе присутствует устоявшийся едкий химический запах. Специалисты отобрали пробы почвы и отходов."Получили результаты проб со свалки химикатов под Ярославлем. Содержание вредных веществ по ряду тяжёлых металлов превышено в 87 раз, по нефтепродуктам — в 112 раз. Администрация области решает вопрос с очисткой территории", - написала Радионова в пятницу в своем Тelegram-канале.Она подчеркнула, что материалы проверки будут направлены в прокуратуру и Следственный комитет. "Будем ждать от следствия дополнительной информации, чтобы привлечь виновного к административной ответственности и взыскать сумму ущерба. Ситуация — на контроле службы", - написала глава Росприроднадзора.
https://ria.ru/20220825/shtrafy-1811972726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, светлана радионова, ярославль, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
Происшествия, Светлана Радионова, Ярославль, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия
На незаконной свалке под Ярославлем выявили превышение ПДК вредных веществ
Содержание вредных веществ на свалке с химикатами под Ярославлем превышено в десятки раз
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости.
Специалисты Росприроднадзора установили, что на незаконной свалке с химикатами в Ярославской области содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов превышено в десятки раз, сообщила
глава ведомства Светлана Радионова.
В сентябре представители ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили, что в Ивняковском сельском поселении Ярославского района на площади более 600 квадратных метров обнаружена незаконная свалка ГСМ и химических реактивов. Менее чем в километре от свалки – деревня и три водоема, где ловят рыбу. Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин рассказал РИА Новости, что прокуратура уже вышла в суд с требованием обязать местные власти ликвидировать свалку, правда, на момент подачи иска химикатов на территории еще не было.
Радионова в своем Telegram-канале сообщила, что специалисты ведомства выехали на место. На площади более 4 гектаров они обнаружили, в частности, бочки с нефтепродуктами, ёмкости с содержанием, судя по маркировке, калия сернокислого кислого, изооктана и трихлорметана. Были зафиксированы насыпи пигментов белого и ярко-жёлтого цвета, на почве наблюдаются разливы вещества, похожего на нефтепродукты. В воздухе присутствует устоявшийся едкий химический запах. Специалисты отобрали пробы почвы и отходов.
"Получили результаты проб со свалки химикатов под Ярославлем. Содержание вредных веществ по ряду тяжёлых металлов превышено в 87 раз, по нефтепродуктам — в 112 раз. Администрация области решает вопрос с очисткой территории", - написала Радионова в пятницу в своем Тelegram-канале.
Она подчеркнула, что материалы проверки будут направлены в прокуратуру и Следственный комитет. "Будем ждать от следствия дополнительной информации, чтобы привлечь виновного к административной ответственности и взыскать сумму ущерба. Ситуация — на контроле службы", - написала глава Росприроднадзора
.