https://ria.ru/20221007/svalka-1822174630.html

На незаконной свалке под Ярославлем выявили превышение ПДК вредных веществ

На незаконной свалке под Ярославлем выявили превышение ПДК вредных веществ - РИА Новости, 07.10.2022

На незаконной свалке под Ярославлем выявили превышение ПДК вредных веществ

Специалисты Росприроднадзора установили, что на незаконной свалке с химикатами в Ярославской области содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов превышено в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:45

2022-10-07T11:45

2022-10-07T11:45

происшествия

светлана радионова

ярославль

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564587681_0:17:2981:1694_1920x0_80_0_0_cf28c786eee16670d93cf1bd3f6786f2.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора установили, что на незаконной свалке с химикатами в Ярославской области содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов превышено в десятки раз, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.В сентябре представители ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили, что в Ивняковском сельском поселении Ярославского района на площади более 600 квадратных метров обнаружена незаконная свалка ГСМ и химических реактивов. Менее чем в километре от свалки – деревня и три водоема, где ловят рыбу. Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин рассказал РИА Новости, что прокуратура уже вышла в суд с требованием обязать местные власти ликвидировать свалку, правда, на момент подачи иска химикатов на территории еще не было.Радионова в своем Telegram-канале сообщила, что специалисты ведомства выехали на место. На площади более 4 гектаров они обнаружили, в частности, бочки с нефтепродуктами, ёмкости с содержанием, судя по маркировке, калия сернокислого кислого, изооктана и трихлорметана. Были зафиксированы насыпи пигментов белого и ярко-жёлтого цвета, на почве наблюдаются разливы вещества, похожего на нефтепродукты. В воздухе присутствует устоявшийся едкий химический запах. Специалисты отобрали пробы почвы и отходов."Получили результаты проб со свалки химикатов под Ярославлем. Содержание вредных веществ по ряду тяжёлых металлов превышено в 87 раз, по нефтепродуктам — в 112 раз. Администрация области решает вопрос с очисткой территории", - написала Радионова в пятницу в своем Тelegram-канале.Она подчеркнула, что материалы проверки будут направлены в прокуратуру и Следственный комитет. "Будем ждать от следствия дополнительной информации, чтобы привлечь виновного к административной ответственности и взыскать сумму ущерба. Ситуация — на контроле службы", - написала глава Росприроднадзора.

https://ria.ru/20220825/shtrafy-1811972726.html

https://ria.ru/20220829/utilizatsiya-1812880941.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, светлана радионова, ярославль, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия