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При стрельбе в канадском Эстереле пострадал выходец из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
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При стрельбе в канадском Эстереле пострадал выходец из России, сообщили СМИ
При стрельбе в канадском Эстереле пострадал выходец из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
При стрельбе в канадском Эстереле пострадал выходец из России, сообщили СМИ
Три человека пострадали в результате стрельбы в канадском Эстереле, в том числе знакомый с "аферисткой Анной" выходец из России, сообщает газета La Presse со... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:04
2022-10-07T23:41
россия
канада
происшествия
в мире
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате стрельбы в канадском Эстереле, в том числе знакомый с "аферисткой Анной" выходец из России, сообщает газета La Presse со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что ФБР расследуют действия выдававшей себя за наследницу европейских банкиров уроженки Украины, в прошлом году она посещала имение бывшего президента США Дональда Трампа и играла с ним в гольф.Согласно источникам, в результате стрельбы пострадали три человека. Отмечается, что газета не располагает информацией о нынешнем состоянии пострадавших.Согласно газете, речь идет о человеке, который знаком с уроженкой Украины Инной Ящининой, выдававшей себя за наследницу Ротшильдов (ранее СМИ сообщали об истории аферистки, которая представлялась Анной Ротшильд).По словам Ящининой, семья Тарасенко первоначально наняла ее, чтобы она присматривала за несовершеннолетней дочерью Валерия, однако со временем он начал ее "агрессивно контролировать". Мужчина якобы забрал ее паспорт и ключи от машины, следил за ней.
https://ria.ru/20220819/strelba-1810856788.html
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россия, канада, происшествия, в мире, федеральное бюро расследований сша
Россия, Канада, Происшествия, В мире, Федеральное бюро расследований США
23:04 07.10.2022 (обновлено: 23:41 07.10.2022)
 
При стрельбе в канадском Эстереле пострадал выходец из России, сообщили СМИ

La Presse: при стрельбе в канадском Эстереле пострадал знакомый "аферистки Анны"

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыАвтомобиль полиции Канады
Автомобиль полиции Канады - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Автомобиль полиции Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в результате стрельбы в канадском Эстереле, в том числе знакомый с "аферисткой Анной" выходец из России, сообщает газета La Presse со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что ФБР расследуют действия выдававшей себя за наследницу европейских банкиров уроженки Украины, в прошлом году она посещала имение бывшего президента США Дональда Трампа и играла с ним в гольф.
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Согласно источникам, в результате стрельбы пострадали три человека. Отмечается, что газета не располагает информацией о нынешнем состоянии пострадавших.
"Несколько источников подтвердили La Presse, что одна из жертв – это 54-летний Валерий Тарасенко, уроженец России, который был вовлечен в ряд финансовых споров", - говорится в сообщении издания.
Согласно газете, речь идет о человеке, который знаком с уроженкой Украины Инной Ящининой, выдававшей себя за наследницу Ротшильдов (ранее СМИ сообщали об истории аферистки, которая представлялась Анной Ротшильд).
По словам Ящининой, семья Тарасенко первоначально наняла ее, чтобы она присматривала за несовершеннолетней дочерью Валерия, однако со временем он начал ее "агрессивно контролировать". Мужчина якобы забрал ее паспорт и ключи от машины, следил за ней.
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