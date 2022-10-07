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Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе - РИА Новости, 07.10.2022
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Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе
Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе - РИА Новости, 07.10.2022
Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе
Задержанные боевики запрещенного в РФ "Исламского государства"* планировали устроить теракт на автостанции Ставрополя, следует из кадров оперативной... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:53
2022-10-07T11:28
ставрополь
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержанные боевики запрещенного в РФ "Исламского государства"* планировали устроить теракт на автостанции Ставрополя, следует из кадров оперативной видеосъемки, обнародованных ФСБ.На видео показана автостанция. Затем видно, как в дневное камера "ведет" на улице двух людей - мужчину и женщину. Следом показано, как в вечернее время прошло задержание мужчины. Также демонстрируются изъятые оперативниками компоненты самодельной бомбы, а затем признательные показания задержанного.По его словам, он планировал выехать в Африку, чтобы вступить в ряды ИГ* - это предложение поступило от мужа его сестры."Но перед этим мы должны были совершить террористический акт в городе Ставрополе", - сказал он.* Террористическая организация, запрещена в России.
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ставрополь, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия
Ставрополь, Исламское государство, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия
10:53 07.10.2022 (обновлено: 11:28 07.10.2022)
 
Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе

ФСБ: задержанные боевики ИГ* планировали теракт на автостанции в Ставрополе

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в медиабанкФСБ задержала членов законспирированной ячейки международной террористической организации в Ставрополе
ФСБ задержала членов законспирированной ячейки международной террористической организации в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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ФСБ задержала членов законспирированной ячейки международной террористической организации в Ставрополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержанные боевики запрещенного в РФ "Исламского государства"* планировали устроить теракт на автостанции Ставрополя, следует из кадров оперативной видеосъемки, обнародованных ФСБ.
На видео показана автостанция. Затем видно, как в дневное камера "ведет" на улице двух людей - мужчину и женщину. Следом показано, как в вечернее время прошло задержание мужчины. Также демонстрируются изъятые оперативниками компоненты самодельной бомбы, а затем признательные показания задержанного.
По его словам, он планировал выехать в Африку, чтобы вступить в ряды ИГ* - это предложение поступило от мужа его сестры.
"Но перед этим мы должны были совершить террористический акт в городе Ставрополе", - сказал он.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Задержание в Ставрополе членов ИГ*, подозреваемых в подготовке теракта
Вчера, 10:43
В Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ*
 
СтавропольИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссия
 
 
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