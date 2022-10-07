https://ria.ru/20221007/stavropol-1822158178.html

Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе

Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе - РИА Новости, 07.10.2022

Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе

Задержанные боевики запрещенного в РФ "Исламского государства"* планировали устроить теракт на автостанции Ставрополя, следует из кадров оперативной... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:53

2022-10-07T10:53

2022-10-07T11:28

ставрополь

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержанные боевики запрещенного в РФ "Исламского государства"* планировали устроить теракт на автостанции Ставрополя, следует из кадров оперативной видеосъемки, обнародованных ФСБ.На видео показана автостанция. Затем видно, как в дневное камера "ведет" на улице двух людей - мужчину и женщину. Следом показано, как в вечернее время прошло задержание мужчины. Также демонстрируются изъятые оперативниками компоненты самодельной бомбы, а затем признательные показания задержанного.По его словам, он планировал выехать в Африку, чтобы вступить в ряды ИГ* - это предложение поступило от мужа его сестры."Но перед этим мы должны были совершить террористический акт в городе Ставрополе", - сказал он.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20221007/yacheyka-1822155524.html

ставрополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ставрополь, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия