https://ria.ru/20221007/stavropol-1822158178.html
Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе
Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе - РИА Новости, 07.10.2022
Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе
Задержанные боевики запрещенного в РФ "Исламского государства"* планировали устроить теракт на автостанции Ставрополя, следует из кадров оперативной... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:53
2022-10-07T10:53
2022-10-07T11:28
ставрополь
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Задержанные боевики запрещенного в РФ "Исламского государства"* планировали устроить теракт на автостанции Ставрополя, следует из кадров оперативной видеосъемки, обнародованных ФСБ.На видео показана автостанция. Затем видно, как в дневное камера "ведет" на улице двух людей - мужчину и женщину. Следом показано, как в вечернее время прошло задержание мужчины. Также демонстрируются изъятые оперативниками компоненты самодельной бомбы, а затем признательные показания задержанного.По его словам, он планировал выехать в Африку, чтобы вступить в ряды ИГ* - это предложение поступило от мужа его сестры."Но перед этим мы должны были совершить террористический акт в городе Ставрополе", - сказал он.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20221007/yacheyka-1822155524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия
Ставрополь, Исламское государство, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия
10:53 07.10.2022 (обновлено: 11:28 07.10.2022)
Задержанные боевики ИГ* планировали теракт в Ставрополе
ФСБ: задержанные боевики ИГ* планировали теракт на автостанции в Ставрополе