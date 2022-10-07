https://ria.ru/20221007/statui-1822126967.html

Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара

Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара - РИА Новости, 07.10.2022

Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара

Знаменитые каменные статуи-монолиты, моаи, пострадали в результате лесного пожара на чилийском острове Пасхи в Тихом океане, сообщил национальный совет страны... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T07:37

2022-10-07T07:37

2022-10-07T17:40

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Знаменитые каменные статуи-монолиты, моаи, пострадали в результате лесного пожара на чилийском острове Пасхи в Тихом океане, сообщил национальный совет страны по памятникам (CMN).Уточняется, что огонь в секторе вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи уничтожил почти 60 гектаров. Пожар начался 4 октября и был взят под контроль только через сутки. За это время пламя успело охватить район, где расположены многие моаи.Как указывается, состав породы, из которой сделаны моаи, подвержен воздействию высоких температур. Таким образом, в результате пожара в статуях могли образоваться трещины, нарушающие их целостность.В Рапа-Нуи находятся 386 моаи, из них 265 расположены снаружи вулкана и 121 – на внутренних склонах кратера.Остров Пасхи в Тихом океане считается самым удаленным населенным островом в мире: от континентального побережья Чили его отделяет 3514 километров, от острова Питкэрн, ближайшего населенного места - 2075 километров. Он известен благодаря моаи - каменным статуям, размещенным по всему острову. Рапа-Нуи является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20170103/1485108368.html

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