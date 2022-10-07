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Маск отказался комментировать сообщения о сбоях Startlink на Украине - РИА Новости, 07.10.2022
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Маск отказался комментировать сообщения о сбоях Startlink на Украине
Маск отказался комментировать сообщения о сбоях Startlink на Украине - РИА Новости, 07.10.2022
Маск отказался комментировать сообщения о сбоях Startlink на Украине
Бизнесмен Илон Маск посчитал во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью Starlink, но отказался комментировать сообщения о... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:25
2022-10-07T23:28
в мире
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технологии
россия
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск посчитал во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью Starlink, но отказался комментировать сообщения о неработающих спутниках в районе военных действий.По данным издания, которое ссылается на высокопоставленного сотрудника украинского правительства, некоторые перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. Отмечается, что проблемы с работой устройств были серьезными в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинских войск против войск ДНР и ЛНР. На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами.Комментируя статью журналиста, Маск оценил ее как "плохую репортерскую работу". "Эта статья неверно сообщает, что терминалы Starlink и услуги были оплачены, тогда как была оплачена только малая часть. Их работа стоит компании SpaceX 80 миллионов долларов, к концу года сумма превысит 100 миллионов долларов", - написал предприниматель.Ранее на этой неделе Маск выступил с серией твиттов, в которых фактически предложил ​​план по урегулированию конфликта на Украине. Эпатажный предприниматель заявил, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Его "план" предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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в мире, илон маск, технологии, россия, украина
В мире, Илон Маск, Технологии, Россия, Украина
23:25 07.10.2022 (обновлено: 23:28 07.10.2022)
 
Маск отказался комментировать сообщения о сбоях Startlink на Украине

Маск отказался комментировать сообщения о перебоях в работе Startlink на Украине

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск посчитал во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью Starlink, но отказался комментировать сообщения о неработающих спутниках в районе военных действий.
"Что касается происходящего на поле боя, это конфиденциальная информация", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter, отвечая на публикацию репортера Financial Times о том, что, по сообщениям украинских военных, на передовой есть перебои с работой устройств Starlink.
По данным издания, которое ссылается на высокопоставленного сотрудника украинского правительства, некоторые перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. Отмечается, что проблемы с работой устройств были серьезными в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинских войск против войск ДНР и ЛНР. На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами.
Комментируя статью журналиста, Маск оценил ее как "плохую репортерскую работу". "Эта статья неверно сообщает, что терминалы Starlink и услуги были оплачены, тогда как была оплачена только малая часть. Их работа стоит компании SpaceX 80 миллионов долларов, к концу года сумма превысит 100 миллионов долларов", - написал предприниматель.
Ранее на этой неделе Маск выступил с серией твиттов, в которых фактически предложил ​​план по урегулированию конфликта на Украине. Эпатажный предприниматель заявил, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Его "план" предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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