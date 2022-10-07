https://ria.ru/20221007/starlink-1822392928.html

Маск отказался комментировать сообщения о сбоях Startlink на Украине

Маск отказался комментировать сообщения о сбоях Startlink на Украине - РИА Новости, 07.10.2022

Маск отказался комментировать сообщения о сбоях Startlink на Украине

Бизнесмен Илон Маск посчитал во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью Starlink, но отказался комментировать сообщения о... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T23:25

2022-10-07T23:25

2022-10-07T23:28

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск посчитал во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью Starlink, но отказался комментировать сообщения о неработающих спутниках в районе военных действий.По данным издания, которое ссылается на высокопоставленного сотрудника украинского правительства, некоторые перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. Отмечается, что проблемы с работой устройств были серьезными в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинских войск против войск ДНР и ЛНР. На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами.Комментируя статью журналиста, Маск оценил ее как "плохую репортерскую работу". "Эта статья неверно сообщает, что терминалы Starlink и услуги были оплачены, тогда как была оплачена только малая часть. Их работа стоит компании SpaceX 80 миллионов долларов, к концу года сумма превысит 100 миллионов долларов", - написал предприниматель.Ранее на этой неделе Маск выступил с серией твиттов, в которых фактически предложил ​​план по урегулированию конфликта на Украине. Эпатажный предприниматель заявил, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Его "план" предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20221007/mask-1822198083.html

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в мире, илон маск, технологии, россия, украина