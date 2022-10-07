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Украинские военные жалуются на перебои в работе Starlink, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
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Украинские военные жалуются на перебои в работе Starlink, пишут СМИ
Украинские военные жалуются на перебои в работе Starlink, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские военные жалуются на перебои в работе Starlink, пишут СМИ
Украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, пишет газета Financial... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:41
2022-10-07T21:27
в мире
технологии
илон маск
михаил федоров
дмитрий рогозин
запорожская область
украина
роскосмос
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. Отмечается, что проблемы с работой устройств были серьезными в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинских войск против войск ДНР и ЛНР.На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
https://ria.ru/20221004/starlink-1821503230.html
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в мире, технологии, илон маск, михаил федоров, дмитрий рогозин, запорожская область, украина, роскосмос, spacex, харьков
В мире, Технологии, Илон Маск, Михаил Федоров, Дмитрий Рогозин, Запорожская область, Украина, Роскосмос, SpaceX, Харьков
20:41 07.10.2022 (обновлено: 21:27 07.10.2022)
 
Украинские военные жалуются на перебои в работе Starlink, пишут СМИ

Financial Times сообщила, что украинские военные жалуются на перебои в работе Starlink

© @SpaceX/Twitter Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
 Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
© @SpaceX/Twitter
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. Отмечается, что проблемы с работой устройств были серьезными в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинских войск против войск ДНР и ЛНР.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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В Крыму призвали Маска лишить Украину доступа к сети Starlink
На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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В миреТехнологииИлон МаскМихаил ФедоровДмитрий РогозинЗапорожская областьУкраинаРоскосмосSpaceXХарьков
 
 
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