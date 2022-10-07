https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html

В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы

В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы - РИА Новости, 07.10.2022

В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы

Президент США Джо Байден должен болезненно ударить по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:37

2022-10-07T18:37

2022-10-07T22:04

политика

джо байден

саудовская аравия

сша

россия

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150052/18/1500521875_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_c6a50a547266351acb87814d0a4de0f6.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен болезненно ударить по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Бобби Гош.По словам автора, Соединенным Штатам нужно покончить с "особым" положением ближневосточного королевства в американской внешней политике, а также понизить уровень дипломатических отношений с этой страной. Саудовская Аравия отныне должна обладать такими же "обычными правами", как Малайзия или Бруней, считает колумнист."Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих уверток", — пишет Гош.Журналист убежден, что эти меры "заденут гордого принца" сильнее, чем пустая болтовня Вашингтона о суровых последствиях.На этой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, решение сократить добычу нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.

https://ria.ru/20221005/bayden-1821817798.html

https://ria.ru/20221005/ssha-1821730914.html

саудовская аравия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, саудовская аравия, сша, россия, опек