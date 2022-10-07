Рейтинг@Mail.ru
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы - РИА Новости, 07.10.2022
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы
Президент США Джо Байден должен болезненно ударить по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:37
2022-10-07T22:04
политика
джо байден
саудовская аравия
сша
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150052/18/1500521875_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_c6a50a547266351acb87814d0a4de0f6.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен болезненно ударить по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Бобби Гош.По словам автора, Соединенным Штатам нужно покончить с "особым" положением ближневосточного королевства в американской внешней политике, а также понизить уровень дипломатических отношений с этой страной. Саудовская Аравия отныне должна обладать такими же "обычными правами", как Малайзия или Бруней, считает колумнист."Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих уверток", — пишет Гош.Журналист убежден, что эти меры "заденут гордого принца" сильнее, чем пустая болтовня Вашингтона о суровых последствиях.На этой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, решение сократить добычу нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.
https://ria.ru/20221005/bayden-1821817798.html
https://ria.ru/20221005/ssha-1821730914.html
саудовская аравия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150052/18/1500521875_504:0:2379:1406_1920x0_80_0_0_bdaddfd084dba473b5bc8faedce10051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, джо байден, саудовская аравия, сша, россия, опек
Политика, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, Россия, ОПЕК
18:37 07.10.2022 (обновлено: 22:04 07.10.2022)
 
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы

Обозреватель Bloomberg Гош призвал США причинить боль Саудовской Аравии за решение ОПЕК+

CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен болезненно ударить по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Бобби Гош.
По словам автора, Соединенным Штатам нужно покончить с "особым" положением ближневосточного королевства в американской внешней политике, а также понизить уровень дипломатических отношений с этой страной. Саудовская Аравия отныне должна обладать такими же "обычными правами", как Малайзия или Бруней, считает колумнист.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 19:44
"Над нами смеются". В конгрессе обвинили Байдена в поражении из-за России
"Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих уверток", — пишет Гош.
Журналист убежден, что эти меры "заденут гордого принца" сильнее, чем пустая болтовня Вашингтона о суровых последствиях.
На этой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, решение сократить добычу нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:49
"Очень недружелюбно". В США отреагировали на новый "удар России" по Байдену
 
ПолитикаДжо БайденСаудовская АравияСШАРоссияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала