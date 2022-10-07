18:37 07.10.2022 (обновлено: 22:04 07.10.2022)
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы
Обозреватель Bloomberg Гош призвал США причинить боль Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен болезненно ударить по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Бобби Гош.
По словам автора, Соединенным Штатам нужно покончить с "особым" положением ближневосточного королевства в американской внешней политике, а также понизить уровень дипломатических отношений с этой страной. Саудовская Аравия отныне должна обладать такими же "обычными правами", как Малайзия или Бруней, считает колумнист.
"Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих уверток", — пишет Гош.
Журналист убежден, что эти меры "заденут гордого принца" сильнее, чем пустая болтовня Вашингтона о суровых последствиях.
На этой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, решение сократить добычу нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.