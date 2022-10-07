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США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения - РИА Новости, 07.10.2022
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США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения - РИА Новости, 07.10.2022
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения
США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции, сообщило министерство... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:40
2022-10-07T16:40
сша
китай
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции, сообщило министерство торговли.Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек"."Бюро промышленности и безопасности внесло коррективы в положения об экспортном администрировании, добавив 31 структуру в список неподтвержденных лиц", - сказано в сообщении.Еще девять китайских компаний были исключены из списка, который чреват применением к ним экспортных ограничений. Министерство торговли сообщило, что ему удалось завершить проверку их "добросовестности".
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сша, китай, санкции в отношении россии, в мире
США, Китай, Санкции в отношении России, В мире
16:40 07.10.2022
 
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения

США внесли 31 китайскую компанию в список не заслуживающих доверия в плане экспорта

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции, сообщило министерство торговли.
Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек".
"Бюро промышленности и безопасности внесло коррективы в положения об экспортном администрировании, добавив 31 структуру в список неподтвержденных лиц", - сказано в сообщении.
Еще девять китайских компаний были исключены из списка, который чреват применением к ним экспортных ограничений. Министерство торговли сообщило, что ему удалось завершить проверку их "добросовестности".
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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