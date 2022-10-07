https://ria.ru/20221007/ssha-1822290620.html
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения - РИА Новости, 07.10.2022
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения
США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции, сообщило министерство... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:40
2022-10-07T16:40
2022-10-07T16:40
сша
китай
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции, сообщило министерство торговли.Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек"."Бюро промышленности и безопасности внесло коррективы в положения об экспортном администрировании, добавив 31 структуру в список неподтвержденных лиц", - сказано в сообщении.Еще девять китайских компаний были исключены из списка, который чреват применением к ним экспортных ограничений. Министерство торговли сообщило, что ему удалось завершить проверку их "добросовестности".
https://ria.ru/20221007/konkurentsiya-1822278405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, санкции в отношении россии, в мире
США, Китай, Санкции в отношении России, В мире
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения
США внесли 31 китайскую компанию в список не заслуживающих доверия в плане экспорта
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции, сообщило министерство торговли.
Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек".
"Бюро промышленности и безопасности внесло коррективы в положения об экспортном администрировании, добавив 31 структуру в список неподтвержденных лиц", - сказано в сообщении.
Еще девять китайских компаний были исключены из списка, который чреват применением к ним экспортных ограничений. Министерство торговли сообщило, что ему удалось завершить проверку их "добросовестности".