https://ria.ru/20221007/ssha-1822290620.html

США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения

США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения - РИА Новости, 07.10.2022

США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения

США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции, сообщило министерство... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:40

2022-10-07T16:40

2022-10-07T16:40

сша

китай

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США внесли 31 компанию из Китая в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции, сообщило министерство торговли.Министерство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта "хай-тек"."Бюро промышленности и безопасности внесло коррективы в положения об экспортном администрировании, добавив 31 структуру в список неподтвержденных лиц", - сказано в сообщении.Еще девять китайских компаний были исключены из списка, который чреват применением к ним экспортных ограничений. Министерство торговли сообщило, что ему удалось завершить проверку их "добросовестности".

https://ria.ru/20221007/konkurentsiya-1822278405.html

сша

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, китай, санкции в отношении россии, в мире