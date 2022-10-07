https://ria.ru/20221007/ssha-1822146671.html
Экс-лидер Proud Boys признал вину по делу о штурме Капитолия
Экс-лидер Proud Boys признал вину по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 07.10.2022
Экс-лидер Proud Boys признал вину по делу о штурме Капитолия
Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Джереми Бертино признал себя виновным по делу о штурме Капитолия США в начале января 2021 года,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:04
2022-10-07T10:04
2022-10-07T10:12
в мире
дональд трамп
джо байден
южная каролина
сша
захват капитолия в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Джереми Бертино признал себя виновным по делу о штурме Капитолия США в начале января 2021 года, говорится в заявлении минюста."Бывший лидер Proud Boys сегодня признал себя виновным в подстрекательстве к мятежу за свои действия до и во время штурма Капитолия США 6 января 2021 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минюста.Согласно релизу, Бертино также признал себя виновным по делу о незаконном владении огнестрельным оружием, которое было найдено в его доме в марте 2022 года в результате обыска. В рамках соглашения о признании вины экс-лидер Proud Boys согласился сотрудничать со следствием.Как отмечается в заявлении, Бертино по закону грозит 20 лет тюрьмы за подстрекательство к мятежу и до 10 лет тюрьмы за хранение огнестрельного оружия. Кроме того, суд может обязать его выплатить штраф. Дата вынесения приговора пока не известна.По данным минюста, Бертино присоединился к Proud Boys примерно в 2018 году и какое-то время руководил группировкой в Южной Каролине.Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как бывший президент США Дональд Трамп в ходе первых теледебатов со своим оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности, это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым. Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствовали на акциях в поддержку президента.Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
https://ria.ru/20220915/dokumenty-1816881847.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, джо байден, южная каролина, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Южная Каролина, США, Захват Капитолия в Вашингтоне
10:04 07.10.2022 (обновлено: 10:12 07.10.2022)
Экс-лидер Proud Boys признал вину по делу о штурме Капитолия
Экс-лидер движения Proud Boys Бертино признал вину по делу о штурме Капитолия США
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости.
Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Джереми Бертино признал себя виновным по делу о штурме Капитолия США в начале января 2021 года, говорится в заявлении
минюста.
"Бывший лидер Proud Boys сегодня признал себя виновным в подстрекательстве к мятежу за свои действия до и во время штурма Капитолия США 6 января 2021 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минюста.
Согласно релизу, Бертино также признал себя виновным по делу о незаконном владении огнестрельным оружием, которое было найдено в его доме в марте 2022 года в результате обыска. В рамках соглашения о признании вины экс-лидер Proud Boys согласился сотрудничать со следствием.
Как отмечается в заявлении, Бертино по закону грозит 20 лет тюрьмы за подстрекательство к мятежу и до 10 лет тюрьмы за хранение огнестрельного оружия. Кроме того, суд может обязать его выплатить штраф. Дата вынесения приговора пока не известна.
По данным минюста, Бертино присоединился к Proud Boys примерно в 2018 году и какое-то время руководил группировкой в Южной Каролине
.
Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как бывший президент США Дональд Трамп
в ходе первых теледебатов со своим оппонентом от демократов Джо Байденом
двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности, это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым. Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствовали на акциях в поддержку президента.
Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.