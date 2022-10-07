https://ria.ru/20221007/ssha-1822146671.html

Экс-лидер Proud Boys признал вину по делу о штурме Капитолия

Экс-лидер Proud Boys признал вину по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 07.10.2022

Экс-лидер Proud Boys признал вину по делу о штурме Капитолия

Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Джереми Бертино признал себя виновным по делу о штурме Капитолия США в начале января 2021 года,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:04

2022-10-07T10:04

2022-10-07T10:12

в мире

дональд трамп

джо байден

южная каролина

сша

захват капитолия в вашингтоне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765681816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ae3c569cfb88fa36c768172425baff6.jpg

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Бывший лидер ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") Джереми Бертино признал себя виновным по делу о штурме Капитолия США в начале января 2021 года, говорится в заявлении минюста."Бывший лидер Proud Boys сегодня признал себя виновным в подстрекательстве к мятежу за свои действия до и во время штурма Капитолия США 6 января 2021 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минюста.Согласно релизу, Бертино также признал себя виновным по делу о незаконном владении огнестрельным оружием, которое было найдено в его доме в марте 2022 года в результате обыска. В рамках соглашения о признании вины экс-лидер Proud Boys согласился сотрудничать со следствием.Как отмечается в заявлении, Бертино по закону грозит 20 лет тюрьмы за подстрекательство к мятежу и до 10 лет тюрьмы за хранение огнестрельного оружия. Кроме того, суд может обязать его выплатить штраф. Дата вынесения приговора пока не известна.По данным минюста, Бертино присоединился к Proud Boys примерно в 2018 году и какое-то время руководил группировкой в Южной Каролине.Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как бывший президент США Дональд Трамп в ходе первых теледебатов со своим оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности, это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым. Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствовали на акциях в поддержку президента.Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

https://ria.ru/20220915/dokumenty-1816881847.html

https://ria.ru/20220909/ssha-1815557029.html

южная каролина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, джо байден, южная каролина, сша