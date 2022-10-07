https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822274130.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:35

2022-10-07T16:35

2022-10-07T16:57

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 7 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили все атаки противника на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Погибло более 400 украинских военнослужащих. На Бахмутском направлении взяты под контроль Веселая Долина и Отрадовка. Кроме того, в ДНР продолжаются бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов ВСУ. Ликвидированы шесть пунктов управления, 162 района скопления живой силы и техники, 53 артиллерийских расчета, два склада боеприпасов, а также цеха ремонта вооружения на Шепетовском заводе. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, четыре беспилотника, 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", четыре противорадиолокационные ракеты HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотника, 379 зенитных ракетных комплексов, 862 реактивные системы залпового огня, 5448 танков и других бронемашин, 3453 орудия полевой артиллерии и 6360 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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